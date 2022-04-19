سوء الأوضاع المعيشية.. ازدهار تجارة الأعضاء في أفغانستان

تزيد الأوضاع المعيشية سوءا في أفغانستان منذ سنوات، لا سيما بعد استلام حركة طالبان السلطة في البلاد في أواخر الصيف الماضي.

وأشار تقرير إخباري، يوم الثلاثاء، الى أن الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها الأفغان أدت إلى ازدهار كبير في تجارة الأعضاء البشرية في بلادهم.

التقرير الذي نشرته صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، لفت الى أنّ ”نحو 20 عملية زراعة كلى تُجرى شهريا في أحد مستشفيات مدينة هرات غربي البلاد وحدها“، ذاكرةً أنه ”عندما حاصرت حركة طالبان مدينة هرات في آب/ أغسطس الماضي، تعرض مواطن أفغاني يُدعى ”جول محمد“ لحصار من أشخاص كانوا قد أقرضوه أموالاً وطعاماً وأدوية، وطالبوه بسداد ديونه قبل سقوط المدينة“.

وقالت الصحيفة : ”الرجل وزوجته وافقا ولم يكن أمامهما سوى خيار واحد، وهو أن ينقلا نجلهما خليل إلى المستشفى دون أن يعلما ماذا سيفعلون به، وكان إجراء عملية جراحية لاستئصال كليته، وبيعها مقابل 4500 دولار، وهو المبلغ الذي كان كافياً بالكاد لسداد ديون والده“، كاشفةً أن ”الكثير من الأفغان يلجؤون إلى إجراءات يائسة للخروج من الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعانون منها، والتي تسارعت منذ قيام طالبان بالإطاحة بالحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة، والانهيار الاقتصادي الذي أعقب ذلك“.

في السياق، لفتت إلى أن ”أكثر من نصف سكان أفغانستان البالغ عددهم 39 مليون نسمة يواجهون الجوع الحاد، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، وأن 95% منهم لا يجدون ما يكفيهم من الطعام، حيث تضاعفت أسعار المواد الغذائية، مثل القمح والزيت، منذ سيطرة طالبان على السلطة“.

وتابعت: ”بالنسبة للراغبين، فإن النشاط التجاري السري غير القانوني يمثل إغاثة مؤقتة من السقوط السريع، تقوم مستشفيات في مدينة هرات بعمليات زرع الكلى التي تجذب الأفغان من جميع أنحاء البلاد، وتجري من 15 إلى 20 عملية جراحية في الشهر“، مبيّنةً أن ”المسؤولين يغضون الطرف عن هذه الظاهرة، حيث يعتبر شراء وبيع الأعضاء أمراً غير قانوني، كما هو الحال في معظم الدول الأخرى، إلا أن العشرات من الأفغان يأتون إلى المدينة للقيام بهذه التجارة“.

الى ذلك، نقلت ”وول ستريت جورنال“ عن مصدر طبي في أحد مستشفيات هرات الأفغانية قوله إن ”الطلب على زراعة الكلى ارتفع بشكل كبير خلال الشهور الستة الأخيرة، حيث جاء 12 من بين آخر 13 مريضا راغباً في زرع الكلى من خارج المدينة“.

وأضاف المصدر أن ”عدد العمليات التي يتم إجراؤها شهرياً ما بين 15 إلى 20 عملية، في الوقت الذي يتغاضى فيه مسؤولون عن ذلك، ووضعت المستشفيات تسعيرة للعملية الجراحية بـ4500 دولار، و1500 دولار أخرى للعلاج“.