سواريز ناصحًا نونيز: اسمع من أحمق مثلي

كشف الأوروغواياني “داروين نونيز”، مهاجم ليفربول، عن النصيحة الصريحة التي تلقاها من مواطنه “لويس سواريز” مهاجم ناسيونال، بعد مباراة فريقه أمام كريستال بالاس أغسطس/آب الماضي، والتي انتهت بالتعادل (1-1).

وتعرض مهاجم الريدز للطرد، بعدما نطح مدافع كريستال بالاس، يواكيم أندرسن، بالرأس في أول ظهور له على ملعب أنفيلد مع ليفربول.

وتلقى نونيز بعض النصائح من لاعب أوروغواياني آخر تبع هذا المسار بالفعل، إذ تواصل سواريز مهاجم ليفربول السابق، مع مواطنه الشاب، وقدّم له بعض النصائح له بعد الطرد.

وفي تصريحات لشبكة “إي اس بي ان”، قال نونيز: “لقد كان شيئًا جيدًا، لأنه ليس هناك الكثير من الناس الذين التقطوا الهاتف ليرسلوا إليك رسالة. أعتقد أن لفتته كانت مهمة جدًا بالنسبة لي.. لويس هو معيار مرجعي للجماهير في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف: “لقد بدأت للتو. أنا شاب، وهو يعرف كل هذه الأشياء لأنه لعب بالدوري الإنكليزي مع ليفربول. أخبرني لويس أن هذه الأشياء ستحدث في جميع المباريات، وأنهم سيأتون بحثًا عني، وأنهم سيضربونني، ويجب أن أصبح قويًا وألا أكرر الهراء.. قال لي: (استمع لأحمق مثلي).. أنا ممتن جدًا لتلك الرسالة والحب الذي يحمله لي”.

واعتاد سواريز أن يتصدر عناوين الصحف بانتظام، سواء في ليفربول أو مكان آخر، للأسباب الصحيحة والخاطئة أيضا، حيث وضعته بعض تصرفاته العدوانية في مشاكل عديدة.