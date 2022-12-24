سواريز ينتقل إلى نادي برازيلي

توصل نادي غريميو البرازيلي ولويس سواريز، إلى اتفاق شفهي على أن ينضم اللاعب للنادي البرازيلي، وفق ما قال الصحفي سيزار لويس ميرلو.

وبحسب سيزار لويس ميرلو فإن محامي النادي واللاعب يعملون على إتمام الصفقة التي ستكون لمدة موسمين.

وأوضح أن سواريز البالغ من العمر 35 عاما سيكون اللاعب الأعلى أجرًا في الفريق البرازيلي.

ورحل سواريز عن برشلونة في 2020 وانضم لأتلتيكو مدريد ومنه إلى ناسيونال في الأوروغواي.

وينتهي عقد سواريز مع ناسيونال في 31 ديسمبر الحالي.

وبحسب موقع “transfermarkt”، فإن سواريز لعب 20 مباراة مع ناسيونال سجل فيها 8 أهداف وصنع 3، أما مع برشلونة فسجل 195 هدفا وصنع 113 في 283 مباراة.

🚨Gremio y Luis Suárez llegaron a un acuerdo de palabra.

*️⃣Ahora trabajan los abogados del club y del futbolista y, si está todo acorde a lo conversado, firmará un contrato por dos temporadas. Será el jugador mejor pago del plantel. 🔵⚫⚪ #TratoHecho pic.twitter.com/hhp3uqcW57 — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 24, 2022

وسبق أن لعب سواريز مع ليفربول 133 مباراة سجل فيها 82 هدفا وصنع 46، في حين سجل 111 هدفا وصنع 69 في 159 مباراة مع أياكس أمستردام، وسجل 34 هدفا وصنع 6 في 83 مباراة مع أتلتيكو مدريد.

وشارك سواريز مع منتخب أوروغواي في كأس العالم 2022 لكنه خرج من الدور الأول، علما أنه أكمل 137 مباراة دولية سجل فيها 68 هدفا وصنع 39.