السبت 30 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 24 ديسمبر 2022 |
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سواريز ينتقل إلى نادي برازيلي

منذ 19 دقيقة
لويس سواريز

لويس سواريز

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توصل نادي غريميو البرازيلي ولويس سواريز، إلى اتفاق شفهي على أن ينضم اللاعب للنادي البرازيلي، وفق ما قال الصحفي سيزار لويس ميرلو.

وبحسب سيزار لويس ميرلو فإن محامي النادي واللاعب يعملون على إتمام الصفقة التي ستكون لمدة موسمين.

وأوضح أن سواريز البالغ من العمر 35 عاما سيكون اللاعب الأعلى أجرًا في الفريق البرازيلي.

ورحل سواريز عن برشلونة في 2020 وانضم لأتلتيكو مدريد ومنه إلى ناسيونال في الأوروغواي.

وينتهي عقد سواريز مع ناسيونال في 31 ديسمبر الحالي.

وبحسب موقع “transfermarkt”، فإن سواريز لعب 20 مباراة مع ناسيونال سجل فيها 8 أهداف وصنع 3، أما مع برشلونة فسجل 195 هدفا وصنع 113 في 283 مباراة.

وسبق أن لعب سواريز مع ليفربول 133 مباراة سجل فيها 82 هدفا وصنع 46، في حين سجل 111 هدفا وصنع 69 في 159 مباراة مع أياكس أمستردام، وسجل 34 هدفا وصنع 6 في 83 مباراة مع أتلتيكو مدريد.

وشارك سواريز مع منتخب أوروغواي في كأس العالم 2022 لكنه خرج من الدور الأول، علما أنه أكمل 137 مباراة دولية سجل فيها 68 هدفا وصنع 39.

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