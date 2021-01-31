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سوريا ليست بينها ... هذه الدول التي اختارتها "أصالة" لتدفن في إحداها

31 - يناير - 2021
آخر تحديث: 31 - يناير - 2021 8:04 مساءً
أصالة

أصالة

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تحدثت الفنانة السورية أصالة، لأول مرة عن الفنانين السوريين ممن عادوا لموطنهم في صندوق خشبي من أجل أن يدفنوا فيه.

وقالت أصالة، خلال تسجيل صوتي، مع برنامج ET بالعربي، إنها “لا تفكر في الأمر بطريقة سلبية ولا يهمها أين تدفن فهي تتمنى أن تدفن في السعودية أو مصر أو البحرين”.

وتستعد أصالة لإحياء حفل غنائي لأول مرة مع الفنانة شيرين عبد الوهاب على مسرح المجاز في الشارقة بالإمارات، يوم الجمعة الموافق 19 فبراير/ شباط المقبل.

يشار إلى أنه سبق وأن استقبل مسرح المجاز شيرين عبد الوهاب في حفل جمعها مع الفنان الإماراتي، حسين الجسمي، كما شاركت أصالة مع الفنانة المصرية، أنغام، في حفل غنائي على نفس المسرح.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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