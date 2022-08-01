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سوري طعن والده حتى الموت شرق فرنسا

منذ 53 دقيقة
آخر تحديث: 1 - أغسطس - 2022 6:58 مساءً
طعن-تعبيرية

طعن-تعبيرية

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طعن شاب سوري يبلغ من العمر 24 عاما ويعاني مرضا نفسيا والده البالغ 57 عاما حتى الموت، ليل الأحد في ميتز شرق فرنسا.

وقالت الشرطة إن “شابا قتل والده بالسلاح الأبيض في إطار نفسي ثقيل إلى حد ما”، مشيرة إلى “مأساة عائلية”، وأوضحت النيابة المكلفة بالتحقيق أن “جريمة القتل طعنا وقعت الليلة الماضية في ميتز”، موضحة أن “التحقيقات ما زالت جارية”.

وأشارت مصادر في الشرطة إلى أن الرجل “قتل والده بالسكين” قبل أن “يتمكن أشقاؤه من السيطرة عليه”.

واهتم عناصر الإطفاء بالإخوة الخمسة للجاني بسبب إصابتهم بجروح، فيما تم وضع الجاني قيد الاحتجاز لدى الشرطة، علما أنه يعاني الفصام.

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