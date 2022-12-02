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سويسرا ترافق البرازيل في التأهل لدور الـ16

منذ 48 ثانية
آخر تحديث: 3 - ديسمبر - 2022 12:35 صباحًا
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فازت سويسرا على صربيا 3-2 في آخر مباريات المجموعة السابعة بنهائيات كأس العالم لكرة القدم (الجمعة 2-12-2022) لتتأهل الفائزة إلى مراحل خروج المغلوب من البطولة للمرة الثالثة على التوالي.

وضمن الفوز المركز الثاني لسويسرا في المجموعة برصيد ست نقاط، متساوية مع البرازيل متصدرة المجموعة.

وستواجه سويسرا منافستها البرتغال في دور الستة عشر بحثا عن الصعود لدور الثمانية.

تقدمت سويسرا بواسطة تسديدة شيردان شاكيري التي غيرت مسارها في الدقيقة 20 ما جعل من الجناح الذي يحمل لقب “صاروخ الجيب”، نظرا لقصر قامته وانطلاقته السريعة، أول لاعب في تاريخه بلاده يسجل في ثلاث نسخ لكأس العالم.

ولم تدم فرحة سويسرا سوى ست دقائق مع تسجيل صربيا، التي كانت بحاجة إلى الفوز لتملك فرصة للعبور لدور 16، لهدفين عبر الثنائي الصربي ألكسندر ميتروفيتش ودوسان فلاهوفيتش ليتغير مجرى المباراة.

لكن سويسرا ردت بهدفين قبل وبعد الاستراحة بواسطة بريل إمبولو وريمو فرويلر لتحجز مكانا في مراحل خروج المغلوب وتودع صربيا البطولة.

    المصدر :
  • رويترز

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