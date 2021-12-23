سويسرا تشرّع “كبسولات الانتحار”!!

تم إضفاء الشرعية على كبسولات الانتحار المحمولة التي يمكن صنعها باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد ونقلها إلى مواقع شاعرية لاستخدامها من قبل الأشخاص الراغبين في إنهاء حياتهم في سويسرا.

وبحسب الخبر الذي نشره موقع “ديلي ميل”، وترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”، فقد أعطى مجلس المراجعة الطبية في البلاد الضوء الأخضر لاستخدام الأجهزة التي تشبه التابوت، وتسمى Sarco Suicide Pods، والتي تم تصميمها للاستخدام في عمليات الانتحار الذاتية ويمكن تشغيلها من قبل المستخدمين في الداخل.

كان الانتحار الذاتي لدوافع غير أنانية، قانونياً في سويسرا منذ عام 1942، حيث استخدم حوالي 1300 شخص خدمات جمعيات القتل الرحيم في عام 2020 وحده.

تم تطوير كبسولات Sarco pods الجديدة، وهي اختصار لكلمة تابوت، من قبل شركة إكزت إنترناشيونال، وهي شركة غير ربحية دعت إلى تقنين القتل الرحيم الطوعي والانتحار بالمساعدة.

وقال مطور الكبسولات ومؤسس شركة إكزت الدكتور فيليب نيتشكه، المعروف باسم دكتور الموت بسبب نشاطه في القتل الرحيم، ل SwissInfo.ch:” يمكن أخذ الآلات إلى أي مكان للموت”.

كما ادعى الدكتور نيتشكي أنّ إحدى مميزات البيع الرئيسية للكبسولات هي أنه يمكن نقلها إلى بيئة شاعرية في الهواء الطلق.

قال: “نريد إزالة أي نوع من المراجعة النفسية من العملية والسماح للفرد بالتحكم في الطريقة بأنفسهم… هدفنا هو تطوير نظام فحص الذكاء الاصطناعي لتحديد القدرة العقلية للشخص. بطبيعة الحال، هناك الكثير من الشكوك، خاصة من جانب الأطباء النفسيين.”

وأضاف “يمكن أخذ الآلة إلى أي مكان للموت. يمكن أن يكون في مكان شاعري في الهواء الطلق أو في مقر جمعية مساعدة على الانتحار، على سبيل المثال.”

يمكن أن تنفصل الكبسولة القابلة للتحلل أيضاً عن القاعدة لتكون بمثابة تابوت.

الطريقة الحالية للانتحار بمساعدة في سويسرا هي عبر تناول كبسولة تؤدي إلى دخول الشخص في غيبوبة عميقة قبل أن يموت.

ومع ذلك، يمكن تشغيل كبسولات ساركو الجديدة من الداخل بواسطة مستخدمها والعمل عن طريق تقليل مستويات الأكسجين الداخلية.

للتأهل لاستخدام الآلات، يجب على الشخص الإجابة على استطلاع عبر الإنترنت لتقديم دليل على أنه يتخذ قرار إنهاء حياته من تلقاء نفسه.

ثم يطلب من الشخص وضع رمز من أجل تشغيل الكبسولة للعمل.

بمجرد الدخول إليها، سيتعين على المستخدم الإجابة على الأسئلة المسجلة مسبقاً والضغط على زر لتبدأ العملية القاتلة.

في تجربة العام الماضي، قال الدكتور نيتشكي إنّ الكبسولة توفر مستوى من الاستقلالية والتحكم للمريض ويمكن إنشاؤها باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد بتكلفة تتراوح بين 4000 و8000 دولار.

يختلف الانتحار بمساعدة عن القتل الرحيم النشط، الذي لا يزال غير قانونياً في سويسرا، ومع ذلك، فإنّ توفير وسائل الانتحار أمر قانوني إذا كان الفعل الذي يسبب الوفاة مباشرة يقوم به الشخص الذي يرغب في الموت.

الانتحار بمساعدة هو أيضاً قانوني في هولندا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وكندا.

تم إنشاء اثنين فقط من كبسولات ساركو، وتقول شركة إكزيت أنها تقوم بطباعة آلة ثالثة وتأمل أن تكون جاهزة للتشغيل في سويسرا العام المقبل.

وقال الدكتور نيتشكي: “باستثناء أي صعوبات غير متوقعة، نأمل أن نكون مستعدين لجعل ساركو متاحة للاستخدام في سويسرا العام المقبل.”

“لقد كان مشروعاً مكلفا للغاية حتى الآن، لكننا نعتقد أننا قريبون جداً من التنفيذ الآن.”