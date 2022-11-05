السبت 11 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 5 نوفمبر 2022 |
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سيارة تدهس صاحبتها 3 مرّات

منذ 6 دقائق
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أصيبت امرأة تبلغ 45 عامًا بجروح بالغة في “سانت غالن” بعدما دهستها سيارتها ثلاث مرات، وفق الشرطة البلدية في المدينة الواقعة في شمال شرق سويسرا.

وأفيد بأن السائقة ترجّلت من سيارتها الصغيرة لإخراج شيء من الصندوق الخلفي، لكنها لم توقف تشغيل المحرك.

وما كان من السيارة التي كانت متوقفة على طلعة خفيفة إلا أن بدأت تتحرك في الاتجاه المعاكس.

وعبثا حاولت صاحبتها وقفها، إذ سقطت على الأرض، فدهستها المركبة للمرة الأولى، على ما نقلت وكالة “إي تي إس” عن الشرطة.

وتابعت السيارة اندفاعها، فاصطدمت بأخرى على مسافة قريبة وعادت مجددًا في الاتجاه المعاكس، وكانت المرأة لا تزال على الأرض، فدهستها ثانية.

ومع ذلك لم تتوقف السيارة، فاصطدمت بالرصيف، وعادت إلى الوراء لتدهس صاحبتها للمرة الثالثة، قبل أن يضع حاجز خشبي حدًا لحركتها المجنونة.

ونقلت المرأة إلى المستشفى وهي في حال الخطر.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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