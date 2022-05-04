سيارة لن تصدّقوا سعرها هدية بيكهام لابنه! (صور)

المصمم والمصور الإنجليزي بروكلين بيكهام هو الابن الأكبر للاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام. قد بلغ من العمر 23 عامًا فقط ولكنه حصل بالفعل على مجموعة من السيارات التي يحسد عليها والتي معظمها من والديه. وأحدث إضافة كانت سيارة بـ500 ألف دولار كهدية زفاف.

جيب رانجلر سفاري



في عام 2016، كان بروكلين يقود سيارة جيب رانجلر سفاري. حيث كان يواعد الممثلة كلوي جريس موريتز في ذلك الوقت، وغالبا ما شوهد وهو يأخذ السيارة في جولة بالقرب من منزل عائلة بيكهام في كاليفورنيا. يبدو أن ذوقه في السيارات مستوحى من والده، حيث شوهد ديفيد ذات مرة وهو يقود سيارته في منزل بروكلين البالغ من العمر 11 عاما في جيب رانجلر. يوفر Jeep Wrangler Safari الكثير من البدائل للمغامرة لمالكها مع إمكانية التخصيص الأكثر في متناول المشتري. يبلغ سعر جيب رانجلر سفاري حاليا 46000 دولار.

مرسيدس بنز سي كوبيه



شوهد بروكلين عدة مرات وهو يتجول في لندن مستخدما سيارته مرسيدس سي كلاس كوبيه.. يمكن أن تنتقل مرسيدس C-Class كوبيه من 0 إلى 100 كم / ساعة في غضون 6.7 ثانية وتبلغ تكلفتها حوالي 49 ألف دولار.

بي ام دبليو Z4



يدعي بروكلين أن BMW Z4 هي على الأرجح السيارة الأكثر جمالا التي شاهدها على الإطلاق وهي سريعة جدًا. كان قادرًا على مقابلة الأشخاص الذين صمموا السيارة عندما ذهب إلى ميونيخ وأخذوه خلال عملية الإنتاج بأكملها. تعتبر سيارة BMW Z4 سيارة رائعة ذات تصنيف جيد وتقدم خدمة عالية الجودة لأصحابها. يمكن أن تنطلق بسرعة خلال المنعطفات مع الكثير من الرشاقة أثناء القيادة. يتم بيع سيارة BMW Z4 بسعر 50000 دولار.

بي ام دبليو M3



كان بروكلين يبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا فقط عندما وضع يديه لأول مرة على مقود سيارة BMW M3 عندما شوهد وهو يقود سيارته في جميع أنحاء لوس أنجلوس. يمكن أن تنتقل سيارة BMW M3 من 0 إلى 100 كم / ساعة في غضون أربع ثوانٍ وبسرعة قصوى تبلغ 250 كم / ساعة. صرح بروكلين في مقابلاته عدة مرات أنه يحب سياراته الكلاسيكية والمدرسة القديمة. تبلغ تكلفة سيارة BMW M3 حوالى 78000 دولار. كما ويدعي أنه لم يشعر أبدًا بالراحة أثناء قيادته للسيارة مثل M3. لديها محرك توربو مزدوج سعة 3.0 لتر مضمنة ستة اسطوانات.

مرسيدس بنز GL 63



تتمتع هذه السيارة الفاخرة بأناقة مع تصميمها المذهل المقترن بأقصى درجات الأمان بالإضافة إلى ديناميكيتها التي تعتبر نموذجية فقط لسيارة مرسيدس بنز. تدعي مرسيدس بنز أن GL 63 AMG قد صنعت لأولئك الذين يتوقون إلى كل الأشياء الجيدة في الحياة مثل الأداء العالي الجودة والقيادة الفاخرة والحصرية. هذه واحدة من أغلى السيارات في بروكلين حيث تبلغ 134 ألف دولار.

جاكوار XK140



تعد Jaguar XK140 أحدث إضافة إلى مجموعة السيارات الفاخرة التي يمتلكها بروكلين حيث تم منحها له من قبل والديه كهدية زفاف. يستثمر ديفيد بيكهام في شركة تدعى Lunaz ومقرها بالقرب من Silverstone والتي تعرف بأنها موطن سباق الجائزة الكبرى البريطاني منذ عام 2021.

تتميز سيارة Jaguar XK140 التي كلفها ببعض المكابح المعدلة مع نظام التعليق والتوجيه وبعض التغييرات الإضافية على لوحة القيادة والمفاتيح الكهربائية وأدوات التحكم. يصف David Lorenz من Lunaz السيارة بأنها إبداع جميل. هذه هي أغلى سيارة في مجموعة بروكلين إلى حد بعيد حيث تبلغ تكلفتها حوالي 500 ألف دولار.