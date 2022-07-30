سيباستيان آلير يغيب طويلاً عن دورتموند بسبب العلاج

قال نادي بروسيا دورتموند المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم السبت إن مهاجمه الجديد سيباستيان آلير سيغيب عن الملاعب عدة أشهر من أجل تلقي علاج كيماوي بسبب إصابته بورم خبيث في الخصيتين.

وخضع آلير (29 عاما) وهو من ساحل العاج لعملية جراحية في الأسبوع الماضي بعد اكتشاف الورم الخبيث خلال معسكر تدريبي للفريق لكن النادي قال إن المرض يتطلب خضوعه لعلاج كيماوي أيضا.

وقال سيباستيان كيل المدير الرياضي في بروسيا دورتموند في بيان “الآن سيحظى سيباستيان بأفضل علاج متاح. فرصته في الشفاء جيدة جدا.

“ونحن نتمنى له ولأسرته القوة والتفاؤل وقلوبنا معه في هذه الظروف الصعبة”.

وانضم اللاعب المولود في فرنسا إلى دورتموند قادما من أياكس أمستردام بطل هولندا بناء على عقد لمدة أربع سنوات في وقت سابق من الشهر الجاري مقابل مبلغ مبدئي يقدر بنحو 31 مليون يورو (31.68 مليون دولار) بعد أن أحرز 34 هدفا لأياكس في الموسم الماضي منها 21 هدفا في الدوري المحلي و11 هدفا في دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يحل آلير في تشكيلة دورتموند بديلا للنرويجي إرلينج هالاند الذي انتقل مؤخرا إلى مانشستر سيتي بطل إنجلترا.

وفي الدوري الألماني أنهى دورتموند الموسم الماضي محتلا المركز الثاني خلف البطل بايرن ميونيخ وسيبدأ مسيرته في الموسم الجديد للبطولة في السادس من أغسطس آب المقبل باللعب على أرضه في مواجهة باير ليفركوزن.