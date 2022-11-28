الأثنين 4 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 28 نوفمبر 2022 |
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سيتي يستضيف تشيلسي في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي

منذ 20 دقيقة
ملعب كرة قدم

ملعب كرة قدم

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يستضيف مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غريمه تشيلسي، في أكبر مواجهات الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي بعد سحب القرعة اليوم الاثنين.

وفي مواجهات أخرى بين طرفين من الدوري الإنجليزي الممتاز سيلعب ليفربول حامل لقب كأس الاتحاد مع ولفرهامبتون واندرارز في ملعب آنفيلد، بينما يلعب مانشستر يونايتد على ملعبه أمام إيفرتون.

وسيحل ليستر سيتي، الفائز باللقب في 2021، ضيفا على داجنهام المنافس في الدرجة الخامسة أو جيلينهام المنافس في الدرجة الرابعة.

وستقام المباريات بين السادس والتاسع من يناير كانون الثاني.

    المصدر :
  • رويترز

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