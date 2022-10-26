سيدة أعمال تستحوذ على مسابقة ملكة جمال الكون مقابل 20 مليون دولار

أعلنت مجموعة جيه.كيه.إن جلوبال أن رئيستها التنفيذية سيدة الأعمال التايلاندية والمدافعة عن حقوق المتحولين جنسيا جاكابونج “آن” جاكراجوتاتيب اشترت منظمة ملكة جمال الكون مقابل 20 مليون دولار، وهي المرة الأولى التي تمتلك فيها امرأة مسابقة للجمال.

وجاكراجوتاتيب من أقطاب الإعلام في تايلاند وأحد مشاهيرها، وظهرت في نسخ محلية من برامج الواقع (بروجيكت رانواي) و(شارك تانك). وقالت إن امتلاك هذه المسابقة “إضافة استراتيجية قوية إلى ملفنا”، مضيفة أن مسابقة ملكة جمال الكون تخطط للتوسع في آسيا.

ويتم بث مسابقة الجمال السنوية، التي تديرها منظمة ملكة جمال الكون وشارك في ملكيتها دونالد ترامب بين عامي 1996 و2002، في 165 دولة وتقام منذ 71 عاما.

منظمة ملكة جمال الكون هي منظمة دولية شاملة تحتفي بالنساء من جميع الخلفيات والثقافات والتقاليد ، وهي موجودة للدفاع عن مستقبل تصوغه النساء ويخدم الجميع. في عمر 71 عامًا ، تعد MISS UNIVERSE® واحدة من أطول المسابقات وأكثرها مشاهدة في العالم ، تُبث في 165 دولة حول العالم ويشاهدها أكثر من نصف مليار شخص سنويًا.