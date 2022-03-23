سيدة بريطانية تسجل رقماً قياسياً بأكل 19 قطعة دجاج بدقيقة

حطمت سيدة بريطانية رقماً قياسياً في موسوعة جينيس للأرقام القياسية عندما أكلت 19 قطعة دجاج في دقيقة واحدة.

وقالت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، إن ليا شوتكيفر من ويست ميدلاندز في إنجلترا، حطمت الرقم القياسي العالمي عندما كانت خلف الكواليس في برنامج لو شو داي ريكورد التلفزيوني الإيطالي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية في ميلانو.

وحاولت شوتكيفر أكل 20 قطعة ناجت في دقيقة واحدة، لكنها انتهت فقط من 19، فيما أوضحت جينيس أن السيدة أكلت ما مجموعه 12.42 أوقية من قطع الدجاج، وهو ما يكفي لتحمل الرقم القياسي من نيللا زيسر، التي أكلت 10.51 أوقية من قطع الدجاج في عام 2020.

وحصل شوتكيفر، سابقاً على ألقاب جينيس للأرقام القياسية في فئات تشمل أسرع وقت لتناول ثلاث فطائر مفرمة، وأسرع وقت لتناول ثلاث بيضات مخللة، وأسرع وقت لتناول فطيرة “بدون أيدي”، وأكل معظم أعشاب من الفصيلة الخبازية في دقيقة واحدة “بدون أيدي”، ومعظم الطماطم تؤكل في دقيقة واحدة وتؤكل معظم قطع الدجاج في ثلاث دقائق.

وتعد موسوعة «جينيس»، الآن من أكثر المراجع دقة والتي يتم الرجوع إليها للتعرف على الأرقام القياسية.

وتحتوي موسوعة «جينيس»، على الأرقام القياسية الأعلى في كل تخصص؛ فمثلاً تحتوي على أقوى رجل في العالم، وأطول امرأة في العالم، وأضخم قط في العالم.

وبحسب موقع شركة «جينيس» للأرقام القياسية على الانترنت، ذكرت الشركة، أن طبعة عام 2006م احتوت على 64000 رقمٍ قياسي عالمي في مختلف المجالات والفعاليات على المستويين الفردي والجماعي، وقد ذكر الموقع ذاته أن الموسوعة هي الموسوعة الأولى التي يُباع منها 100 مليون نسخة في الأسواق، وهذا رقم قياسي بحد ذاته جعلها تدخل الموسوعة هي أيضاً.