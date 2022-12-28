سيرجيو راموس على رادار أحد الأندية السعودية

يعد الأخبار التي تم تداولها حول انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لنادي المصر السعودي، كشف الإعلامي التركي، أكرم كونور، المتخصص في أخبار سوق انتقالات اللاعبين، عن اهتمام أحد أندية الدوري السعودي بالإسباني سيرجيو راموس، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، للموسم الجديد.

وقال كونور عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، إن العديد من أندية الدوري الأمريكي، والمملكة العربية السعودية تتابع موقف سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ولم يذكر الإعلامي التركي النادي الذي يسعى لضم راموس، في ظل ارتباط اسم نادي النصر السعودي بضم الثنائي نغولو كانتي، نجم تشيلسي الإنجليزي، وكريسيتانو رونالدو، الذي أصبح بلا نادٍ بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد، قبل انطلاق كأس العالم التي أقيمت في قطر مؤخرا.

وينتهي عقد راموس صاحب الـ36 عاما مع باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتلقَ عرضا للتجديد حتى الآن.

🚨#EXCL | Clubs from the MLS and Saudi Arabia are monitoring the situation of PSG's 36-year-old Spanish defender Sergio Ramos.

🇪🇸 🔴🔵 #PSG pic.twitter.com/mQWrOrd9Jt — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 28, 2022

وانضم راموس لصفوف النادي الفرنسي، في صيف 2021، قادما من ريال مدريد، في صفقة انتقال حر، والذي لعب له في الفترة من 2005 وحتى 2021.

وكانت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، قد ذكرت أنه بالرغم من أن سان جيرمان لم يقدم عرضا لتجديد عقد اللاعب الإسباني، حتى الآن، إلا أن كلا الطرفين يرحب بالاستمرار لمدة أطول.

وأضافت الصحيفة، أنه من المتوقع أن يتقدم باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة بعرض لتجديد عقد راموس، لمدة موسم واحد فقط.

كما يأمل راموس، أن يعود من جديد لمنتخب إسبانيا بعد رحيل المدرب السابق لويس إنريكي ووصول لويس دي لا فوينتي، علمًا بأن شهر مارس المقبل سيشهد الإعلان عن قائمة “لا روخا” الأولى من أجل خوض التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية.

وذكرت تقارير صحفية سابقة، أن إدارة الهلال تعمل على حل أزمة منعه من تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من قبل غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي على خلفية قضية النصر ضد الهلال ولاعبه محمد كنو.

يذكر أن نادي الاتحاد أيضا منع سابقا من التسجيل خلال الشتوية المقبلة بقرار من الاتحاد السعودي لكرة القدم على خلفية قضية النصر ضد النادي، واتهامه بالتفاوض مع المغربي عبدالرزاق حمدالله خلال سريان عقده معه.