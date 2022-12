سيرجيو راموس على رادار أحد الأندية السعودية

يعد الأخبار التي تم تداولها حول انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لنادي المصر السعودي، كشف الإعلامي التركي، أكرم كونور، المتخصص في أخبار سوق انتقالات اللاعبين، عن اهتمام أحد أندية الدوري السعودي بالإسباني سيرجيو راموس، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، للموسم الجديد.

وقال كونور عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، إن العديد من أندية الدوري الأمريكي، والمملكة العربية السعودية تتابع موقف سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ولم يذكر الإعلامي التركي النادي الذي يسعى لضم راموس، في ظل ارتباط اسم نادي النصر السعودي بضم الثنائي نغولو كانتي، نجم تشيلسي الإنجليزي، وكريسيتانو رونالدو، الذي أصبح بلا نادٍ بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد، قبل انطلاق كأس العالم التي أقيمت في قطر مؤخرا.

وينتهي عقد راموس صاحب الـ36 عاما مع باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتلقَ عرضا للتجديد حتى الآن.

🚨#EXCL | Clubs from the MLS and Saudi Arabia are monitoring the situation of PSG's 36-year-old Spanish defender Sergio Ramos.

🇪🇸 🔴🔵 #PSG pic.twitter.com/mQWrOrd9Jt

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 28, 2022