سيرينا تؤجل اعتزالها بفوزها في الدور الأول لأمريكا المفتوحة

أثبتت سيرينا وليامز أنها ليست مستعدة تماما للاعتزال بعد تأهلها للدور الثاني من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بفوزها 6-3 و6-3 على دانكا كوفينيتش القادمة من الجبل الأسود.

وهذا الانتصار، على كوفينيتش المصنفة 80 والثاني للاعبة الأمريكية هذا العام، بمثابة دفعة معنوية لسيرينا لكن طريقها إلى تحقيق لقبها 24 في البطولات الأربع الكبرى ومعادلة الرقم القياسي للفوز ببطولات فردي السيدات أصبح الآن صعبا.

وستلتقي سيرينا في الدور الثاني مع الاستونية المصنفة الثانية أنيت كونتافيت التي تغلبت على جاكلين كريستيان 6-3 و6-صفر.

وكان أداء سيرينا بعيدا عن ما قدمته اللاعبة البالغ عمرها 40 عاما خلال مسيرتها المظفرة، لكن ذلك لم يكن مهما بالنسبة للجماهير التي احتشدت في ملعب آرثر آش حيث ظلت روح سيرينا القتالية حادة حتى إذا لم يكن إرسالها وضرباتها الأرضية كذلك.

ورغم بقاء سيرينا بعيدة عن أفضل حالاتها، كانت الترشيحات تبدو ضد اللاعبة البالغ عمرها 27 عاما.

وخلال مشاركتها للمرة 21 في أمريكا المفتوحة لم تخسر سيرينا أبدا في الدور الأول وفوزها على كوفينيتش يحمل رقم 106 في انتصاراتها في فلاشينج ميدوز.

ورغم أن كوفينيتش تستمتع بأفضل موسم في مسيرتها بالبطولات الكبرى، حيث بلغت الدور الثالث في بطولتي أستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة، لكنها لم تنتصر في أي مباراة منذ رولان جاروس.

لكن مع استمرار المباراة، بدا التوتر على سيرينا وارتكبت خطأ مزدوجا في ضربة الإرسال لتتقدم لاعبة الجبل الأسود 3-2.

ومع وقوف الجماهير إلى جوارها دائما، زادت سيرينا من وتيرتها عندما احتاجت لذلكن حيث فازت بالأشواط الأربعة التالية لتحسم المجموعة الأولى لصالحها.

وفي الثانية كسرت إرسال منافستها لتتقدم 3-2 وخلال نقطة للفوز بالمباراة والجماهير متحمسة رقصت سيرينا فرحا عندما أعادت كوفينيتش الكرة في الشبكة.