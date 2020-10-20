سيرين عبدالنور تعبر عن انزعاجها من زوجها وتتهم الرجال بهذه الصفة

تحقق النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور نجاحا باهرا بعد عرض مسلسلها “دانتيل” الذي شاركها بطولته الممثل السوري محمود نصر وذلك بعد أن تقرر عرضه خارج السباق الرمضاني لعدم انتهاء تصويره، ورغم عرضه على موقع شاهد.نت إلا أن انتشر بشكل واسع بين الجماهير وذلك بسبب الانسجام الكبير بين الممثلين، ومن المقرر أن يتم عرضه على شاشات ام بي سي قريبا.

وشاركت عبدالنور في برنامج “قعدة رجالة” في موسمه الثالث الذي يعرض على شبكة “أو إس إن” المشفرة، وهو برنامج حواري يعتمد أحيانا على استفزاز الضيف، وهو من تقديم قيس الشيخ نجيب ونيكولا معوض وخالد سليم.

ووجهت عبدالنور خلال الجلسة، اتهاما للرجال في العالم العربي.

وترى خلال استضافتها في حلقة الأسبوع الحالي من الموسم الثالث من برنامج “قعدة رجالة”، أنهم يتبنون فكرة أن “المرأة لها عقل صغير، وغير مناسب أن تحكي لها كل شيء لأنها قد تفسده عليك”.

وأبدت سيرين عبد النور رفضها لفكرة التقليل من عقل المرأة، مؤكدة أنها قد تكون سببا في نجاح زوجها.

من ناحية أخرى، اعترفت سيرين عبد النور في حوارها أنها أحيانا ما تنزعج من زوجها، بسبب ردود فعله معها.

وأشارت خلال استضافتها في حلقة الأسبوع الحالي من الموسم الثالث، إلى أنها تزداد انزعاجا من ردة فعله عندما تشكو له من شائعة خرجت عليها أو أساءت لها، سواء من فنان منافس أو وسائل الإعلام.

وتقول إنها عندما تروي له ما يضايقها فإنه يطلب منها عدم الانزعاج ويطلب منها تجاهل الأمر، الأمر الذي يزعجها أكثر، رغم إيجابيته تجاه شكواها.

وأوضحت سيرن عبد النور أنها في تلك اللحظة تشعر بعدم فهم من زوجها لمشاعرها، أو أنه يستخف بمشاعرها، ولكنها تقتنع فيما بعد أن تفكير زوجها هو الأكثر واقعية، كونها امرأة عاطفية، قائلة: “ضروري يشعرني بإحساسه بي”.

وينتمي برنامج “قعدة رجال” لنوعية البرامج الحوارية “Hard Talk”، القائمة على المناقشات الحادة بين المذيع والضيف.

وتقوم فكرة البرنامج على استضافة مقدمي برنامج الثلاثة في كل حلقة واحدة من نجمات العالم العربي لمناقشة بأسلوب درامي وجهات نظر ذكورية حول قضايا مختلفة للحصول على ردود فعل عفوية وجريئة منهن.