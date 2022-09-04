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سيرين عبدالنور تكشف سبب غيابها عن ساحة الغناء

منذ 36 دقيقة
سيرين عبد النور

سيرين عبد النور

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أكدت النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور، أنها لا تجد أغاني تحظى بإعجاب الجمهور.

وفي مقابلة مع برنامج The Insider بالعربي قالت سيرين: “هذا السؤال يوجه لي كثيرا، أسمع أغاني لكن لا أجد فيها شيئا قويا يتعلق به الجمهور”.

واستكملت سيرين حديثها قائلة: “توجد أغان جيدة في السوق، ولكنها ليست قوية، أحيانا أسمع أغاني لنجوم كبار ما زالت حتى الآن تحقق نجاحا ويسمعها الجمهور، لكن ما يتم عرضه الآن ليس أفضل شيء”.

وأضافت سيرين: “أبحث الآن عن أغنية جديدة لكن حتى الآن لم أجد أغنية تلفت نظري”.

من ناحية آخرى ، عادت سيرين عبدالنور إلى جمهورها بعد غياب عن الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل “العين بالعين” ويعرض حاليا عبر منصة “شاهد” الرقمية.

ومسلسل “العين بالعين” مكون من 15 حلقة، بطولة سيرين عبدالنور ورامي عياش، بديع أبو شقرا، وطوني عيسى، تأليف سلام كسيري، إخراج رنده علم، وأحدثت الحلقات الأولى ضجة كبيرة بسبب القصة وأداء النجوم التمثيلي.

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