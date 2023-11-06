الأثنين 22 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 6 نوفمبر 2023 |
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سيرين عبد النور تعبّر عن حزنها بعد استشهاد 3 أطفال في لبنان

منذ 3 دقائق
سيرين عبد النور

سيرين عبد النور

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أعربت الفنانة سيرين عبد النور عن حزنها الشديد وغضبها بعدما تعرضت سيارة مدنية في الجنوب إلى قصف بمسيّرة إسرائيلية، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة أطفال وسيدة وإصابة آخرين.

ونشرت عبد النور صورة للثلاثة بنات اللواتي استشهدن عبر حسابها في “إكس”، وعلقت قائلة: “استهداف الأطفال صار شغلكم الشاغل صار هواية عندكم، ما في كلام يوصف الوجع يا ويلكم من الله، رحمتك يا رب”.

وكانت السيارة تسير على الطريق الرئيسي الواصل بين منطقتي عيناتا وعيترون في بلدة بنت جبيل في القطاع الأوسط على الحدود اللبنانية الجنوبية، وتقودها سيدة وبصحبتها والدتها وبناتها الثلاث قبل أن يستهدفها قصف إسرائيلي أدى إلى انقلابها عن الطريق واشتعال النيران فيها.

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