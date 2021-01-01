سيرين عبد النور: تعلمت بهالسنة ما اوثق بالابتسامات المجانية ‏

بمناسبة عيد رأس السنة، اختارت الممثلة اللبنانية والفنانة سيرين عبد ‏النور البقاء في المنزل مع عائلتها لتمضية هذه الليلة.‏

ونشرت عدد من الصور عبر الـ”‏stories‏” على تطبيق إنستغرام مع ‏العائلة.‏

وعايدت بعدها محبيها، ناشرة صورة لها بفستان طويل.‏

وكتبت: ” ‏تعلمت بهالسنة ما اوثق بالابتسامات المجانية مش كل ‏ابتسامة في وراها نية طيبة، تعلمت انو مش مين ما قال بحبك يعني ‏بيعرف قيمة هالكلمة، وإنو الحق ما بموت حتى لو اخد الباطل مجده، ‏تعلمت كون انسانة صامدة قدام العواصف بإيمان كبير متسلحة بقوة ‏الله وقوة العائلة !!! وانتو شو علمتكن هالسنة ؟”.‏

وتألقت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور في الحلقة الرابعة من برنامج ‏‏”انت مين” والمأخوذة فكرته عن البرنامج العالمي ‏The masked ‎singer‏ بفستان بنقشة التايغر من دار الأزياء العالمية دولتشي أند ‏غابانا.‏

واعتمدت عبد النور تسريحة شعر بسيطة تاركه شعرها منسدلًا مع ‏تجعيده، وربط مقدمته إلى الخلف، كما اختار أحمر الشفاه الفاقع من ‏أجل الإطلالة، وتغزل الجمهور بجمال عبدالنور وإطلالتها المميزة.‏

وخلال الحلقة قدمت الدفعة الثانية مجموعة من الأغاني على المسرح، ‏بعد عرض فيديو الأدلة الثاني الخاص بهم، وأجابت كل شخصية على ‏سؤال من أسئلة واحد من لجنة التحكيم، إلا ان الأسئلة التي كان من ‏المفترض أن تساعد اللجنة المكونة من الفنان السوري قصي خولي، ‏الفنان المصري حسن الرداد، الفنان السعودي مهند الحمدي إلى جانب ‏سيرين عبد النور، زادت من حيرتهم.‏