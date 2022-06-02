سيف ساموراي ثمين يدخل سويسرا بطريقة غير شرعية

تشتهر اليابان بصناعة سيف الساموراي، ويتطلب انتاجه شهورًا من العمل اليدوي الشاق، وتبلغ تكلفته 2500 دولار. كما تستخدم الطرق التقليدية في صنعه ويحتاج صانعه إلى المهارة وقوة الذراع لتشكيله.

غير أنّ سيف”ساموراي” ثمينًا حاول أحد الأطراف ادخاله الى الاراضي السويسرية بطريقة غير شرعية.

اذ أعلنت السلطات الجمركية السويسرية، أن سيف ساموراي ياباني، أو “كاتانا”، عمره نحو 700 عام وتفوق قيمته 700 ألف دولار، أُدخل البلاد عن طريق التهريب.

وعُثر على السيف الذي يعود تاريخه إلى عام 1353، داخل مركبة مسجلة في سويسرا، بمنطقة زيوريخ شمال البلاد.

وقال المكتب الفيدرالي للجمارك وأمن الحدود إن سائق السيارة الذي كان يتنقل برفقة ابنته، لم يبلغ عن القطعة غير العادية عندما دخل سويسرا عبر معبر تاينجن الحدودي بالقرب من ألمانيا.

وفي نهاية التحقيق الذي أجرته الجمارك “اتضح أن سائق السيارة لم يكن صاحب السيف”، بل هو يعمل لحساب المالك الحقيقي، وكان الأخير أصدر تعليماته للسائق بإحضار السيف من مدينة شتوتجارت الألمانية ونقله إلى منزله في سويسرا.

وعلى الرغم من أن إحضار السيف إلى سويسرا حدث بناءً على طلب مالكه، إلا أنه كان ينبغي عليه التصريح عنه للجمارك، إذ تُعتبر السيوف اليابانية القديمة “ملكية ثقافية” بموجب قانون نقل الممتلكات الثقافية.

ويهدف القانون إلى حماية التراث الثقافي للبشرية ومنع السرقة والنهب والتصدير والاستيراد غير المشروع للممتلكات الثقافية في سويسرا.

وفي نهاية التحقيق، تقاضى مكتب الجمارك الفيدرالي ما يقرب من 54 ألف فرنك سويسري (56 ألف دولار) ضريبة القيمة المضافة، وأصدر في الوقت نفسه لائحة اتهام بحق سائق السيارة على خلفية انتهاك قانون ضريبة القيمة المضافة. وتصل الغرامة لمخالفي القانون إلى 800 ألف فرنك (833 ألف دولار).