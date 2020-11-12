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سيلفستر ستالون يعرض مجموعة من ساعاته في مزاد علني

منذ 4 دقائق
سيلفستر ستالون

سيلفستر ستالون

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يعرض الممثل الأمريكي سيلفستر ستالون 5 ساعات من مجموعته الشخصية في مزاد علني في ولاية نيويورك الأمريكية، ومن بينها الساعة التي تألق فيها الممثل في فيلم “Daylight” عام 1996، وتقدر تكلفتها بـ 40-80 ألف دولار.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض نموذج آخر في المزاد، وهو الساعة التي ظهر فيها ستالون في فيلم “The Expendables 3” والتي تقدر تكلفتها بـ 60-120 ألف دولار.

ومن المتوقع أن تقدر أغلى قطعة من الساعات المتبقية بـ350-700 ألف دولار. وسيعقد المزاد في 12 كانون الأول القادم.

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