سيلفستر ستالون يعرض مجموعة من ساعاته في مزاد علني

يعرض الممثل الأمريكي سيلفستر ستالون 5 ساعات من مجموعته الشخصية في مزاد علني في ولاية نيويورك الأمريكية، ومن بينها الساعة التي تألق فيها الممثل في فيلم “Daylight” عام 1996، وتقدر تكلفتها بـ 40-80 ألف دولار.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض نموذج آخر في المزاد، وهو الساعة التي ظهر فيها ستالون في فيلم “The Expendables 3” والتي تقدر تكلفتها بـ 60-120 ألف دولار.

Sylvester Stallone Is Selling the Famed Panerai Watch He Wore in ‘Daylight’ https://t.co/NUQM2VTKW9 via @RobbReport

— Luxury Opinions (@LuxuryOpinions) November 11, 2020