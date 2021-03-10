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سيلينا غوميز تكشف عن رغبتها في إنهاء مسيرتها الفنية

منذ 6 ساعات
سيلينا غوميز

سيلينا غوميز

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رغم النجاح الذي حققته كشفت سيلينا غوميز في مسيرتها الفنية ، كشفت المغنية الأمريكية خلال مقابلة مع مجلة “فوغ” الأمريكية عن رغبتها في إنهاء مسيرتها الفنية.

وأشارت غوميز البالغة من العمر 28 عامًا إلى أنها تفكر في الابتعاد عن المجال الفني لعدم أخذها على محمل الجد، وقالت:

“من الصعب الاستمرار في القيام بذلك عندما لا يتم أخذك على محمل الجد. في بعض الأحيان أفكر ما الفائدة؟ لماذا أنا مستمرة قي العمل كمغنية؟”.

وأضافت غوميز: “يحب الكثير من الناس موسيقاي وأنا ممتنة لذلك، وبسبب ذلك أستمر في الغناء، لكني أعتقد أن الألبوم التالي سيكون مختلفًا تمامًا”، لافتة إلى أن ألبومها الجديد سيكون بمثابة محاولتها الأخيرة لتغيير أسلوبها قبل الاعتزال.

وأوضحت أنها تريد قضاء المزيد من الوقت في الإنتاج ومنح نفسها فرصة حقيقية في مجال التمثيل.

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