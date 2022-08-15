الأثنين 17 محرم 1444 ﻫ - 15 أغسطس 2022 |
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سيمونا هاليب تضع حداً لمفاجآت حداد مايا وتحرز لقب تورينتو

منذ 40 دقيقة
سيمونا هاليب

سيمونا هاليب

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وضعت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى عالميا سابقاً، حداً لمفاجآت البرازيلية بياتريز حداد مايا بفوزها عليها 6-3 و2-6 و6-3 في المباراة النهائية وأحرزت لقب دورة تورونتو للألف نقطة.

وثأرت هاليب بالتالي لخسارتها أمام حداد مايا في دورة برمنغهام الإنجليزية في يونيو الماضي لتحرز لقبها التاسع في دورات الألف نقطة والرابع والعشرين في مسيرتها.

وهذا الفوز الثالث لهاليب في رابع لقاء يجمعها مع البرازيلية.

وكانت هاليب، الفائزة بلقبين كبيرين في بطولات الغراند سلام (رولان غاروس عام 2018 وويمبلدون 2019)، تخوض أول نهائي لها منذ فوزها بدورة ملبورن الـ 250 في يناير الماضي، والنهائي الأكبر لها أيضا منذ فوزها بدورة روما عام 2020 علما بأنها عانت من الإصابة في الأشهر الاخيرة في كتفها وفخذها.

وضمن الفوز لهاليب، المصنفة 15 عالميا، عودتها إلى نادي العشر الأوليات في تصنيف رابطة المحترفات “دبليو تي أيه” الذي سيصدر اليوم الاثنين، علما بأن تتويجها الأحد هو الثالث لها في دورة كندا المفتوحة بعد عامي 2016 و2018 في مونتريال (تتناوب الدورة بين تورونتو ومونتريال).

في المقابل، كانت حداد مايا، المصنفة 24 عالميا، أول برازيلية تبلغ نهائي إحدى دورات الألف، علما بأن سجلها يتضمن لقبين في دورات “دبليو تي أيه”، كلاهما هذا العام حققتهما في يونيو في برمنغهام ونوتنغهام الانجليزيتين.

بدورها، ستدخل حداد مايا المتحدرة من أصول لبنانية، نادي اللاعبات العشرين الأوليات في التصنيف العالمي للمرة الأولى في مسيرتها.

وكانت حداد مايا حققت نتائج لافتة في هذه الدورة أبرزها إخراجها البولندية إيفا شفيونتيك المصنفة أولى عالميا، لتصبح اول لاعبة برازيلية تنجح في التغلب على لاعبة مصنفة أولى على مستوى العالم، قبل أن تتخطى السويسرية بيليندا بنشيتش ثم التشيكية كارولينا بليشكوفا في طريقها إلى النهائي.

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