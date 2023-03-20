"سينما الكوميديا" محور الدورة التاسعة لمهرجان أفلام السعودية

أعلن مهرجان أفلام السعودية إقامة دورته التاسعة في الفترة من الرابع إلى الحادي عشر من مايو أيار مسلطا الضوء على “سينما الكوميديا”.

وقالت جمعية السينما السعودية المنظمة للمهرجان في بيان “يسلط المهرجان الضوء في كل دورة على محور سينمائي مختلف، وفي دورته التاسعة يختار المهرجان محورا مهما، وهو سينما الكوميديا”.

وأضاف البيان أن المهرجان “يحفز ويشجع الصُناع للالتفات لهذا المحور في إنتاجاتهم القادمة، إضافة إلى أنه سيقدم برنامجا خاصا لعروض أفلام عالمية كنماذج مهمة من قلب هذا المحور”.

ويكرم المهرجان في دورته القادمة المنتج السينمائي السعودي صالح الفوزان وكذلك الكاتب والناقد السينمائي البحريني أمين صالح.

وكان المهرجان الذي يقام بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) تلقى 230 فيلما و401 سيناريو غير منفذ و67 مشروعا لسوق الإنتاج عند إغلاق باب التسجيل في المشاركات في الثامن من مارس آذار الجاري.

وتتنافس الأعمال المشاركة ضمن خمس مسابقات للفوز بعشرين جائزة في مسابقات الأفلام وست جوائز في مسابقة السيناريو غير المنفذ وست منح لمشاريع سوق الإنتاج.

وبجانب البرنامج الثقافي المصاحب، الذي يشمل ندوات وورش تدريب ومعمل تطوير السيناريو، يقوم المهرجان بإصدار وترجمة 18 كتابا في مجال صناعة الأفلام والسينما.

وكان المهرجان قد تأسس في 2008 تحت مسمى مسابقة أفلام السعودية وبعد انقطاع سبع سنوات أعادت جمعية الثقافة والفنون بالدمام إطلاقه تحت مسمى مهرجان أفلام السعودية قبل انتقال تنظيمه إلى جمعية السينما.