"سي أن أن" ترثي الـ"كينغ"... مسيرته صنعت التاريخ

“الأسطورة” هي الصفة التي لازمت عناوين أخبار وفاة مقدم البرامج لاري كينغ. الرجل يعيش في ذاكرة أجيال وأكثر. قابل ملوكاً ورؤساء وأمراء ونجوماً، وحاورهم بالسهل الممتنع الذكي.

كيف رثته الشبكة العملاقة وكيف استذكرت مراحل صعوده سلم المجد؟

“كان الشاب الصاخب من بروكلين يملك مسيرة مهنية في صناعة التاريخ امتدت إلى الإذاعة والتلفزيون. وقد دفع فضوله عن العالم مسيرته الحائزة على جوائز في مجال البث، لكن كرم روحه هو الذي جذب العالم إليه. نحن فخورون جدًا لـ25 عامًا قضاها مع CNN، حيث وضعت مقابلات صانع الأخبار الخاصة به الشبكة حقًا على الساحة الدولية. من عائلة CNN إلى لاري، نرسل دعاءنا وصلواتنا، ووعدنا بمواصلة فضوله تجاه العالم في عملنا”، الكلام لرئيس الشبكة جيف زوكر.

بدأ مسيرته كمشغّل أسطوانات: ولد لورانس هارفي زيغر في 19 تشرين الثاني 1933 في بروكلين بنيويورك، وقد نشأ كينغ لأبوين من المهاجرين اليهود.

والدته، جيني (جيتليتز) زيغر، من ليتوانيا، ووالده إدوارد زيجر من أوكرانيا. وتوفي إدوارد بنوبة قلبية عندما كان كينغ في العاشرة من عمره.

وتورد الـ CNN أيضاً أن الأم أُجبرت على السعي لدعم أطفالها. وكان للوفاة تأثير عميق على كينغ ووالدته.

وقال كينغ لصحيفة “الغارديان”، في مقابلة عام 2015: “قبل وفاته، كنت طالبًا جيدًا، لكن بعد ذلك، توقفت عن الاهتمام. لقد كانت ضربة حقيقية لي. لكن في النهاية وجهت ذلك الغضب لأنني أردت أن أفخر به وأمي”.

بدأت مسيرة كينغ في مجال الإعلام بجدية في 1957، عندما تولى وظيفة مُشغل اسطوانات في WAHR-AM في ميامي.

يتذكر رئيسه في المحطة، قائلاً: “لا يمكنك استخدام لاري زيغر. إنها عرقية للغاية. لن يتمكن الناس من تهجئتها أو تذكرها. أنت بحاجة إلى اسم أفضل”.

1985… في CNN لأول مرة:

في هذا الوقت تقريبًا، دخل كينغ ما سيصبح سلسلة من الزيجات الفاشلة. انفصل عن فراده ميلر، وتواريخ زواجه الثاني من أنيت كاي غير متاحة للجمهور.

من 1961 إلى 1963، تزوج كينغ من ألين أكينز، وتزوجها مرة أخرى بين عامي 1967 و1971 ؛ قبل أن يتزوجا مرة أخرى، عقد كينغ قرانه مع ميكي سوتفين في 1964 قبل الطلاق في 1966.

كان لديه طليقتان أخريان – مع شارون ليبور، التي تزوج منها من 1976 إلى 1982، وجولي ألكساندر، التي تزوج منها في الفترة من 1989 إلى 1992 – قبل أن يتزوج زوجته السابعة، شون ساوثويك في 1997 في مركز UCLA الطبي، حيث كان على وشك الخضوع لعملية جراحية في القلب. تقدّم كينغ بطلب الطلاق من ساوثويك في 2019 ، مشيراً إلى وجود خلافات لا يمكن التوفيق بينها.

بقي كينغ في ميامي لسنوات، وعيّن في النهاية كاتباً عمود في صحيفة “ميامي هيرالد” في 1965. وفي 1971، ألقيَ القبض عليه في ميامي بتهمة السرقة الكبرى، مما أدى إلى إيقافه من المحطة والصحيفة التي كان يعمل بها.

على الرغم من رفض التهم في العام التالي، لم تتم إعادة تعيين كينغ، مما دفعه إلى مغادرة فلوريدا والتوجه إلى لويزيانا، حيث عمل صحافياً مستقلاً.

بحلول 1978، عاد كينغ إلى ميامي وإلى WIOD، المحطة التي كان يعمل فيها وقت القبض عليه. في نفس العام، انطلق “The Larry King Show” كبرنامج إذاعي مشترك في وقت متأخر من الليل. وتم بثه في الأصل في 28 مدينة؛ في غضون خمس سنوات، انتشر إلى 118 مدينة، وكان بمثابة نقطة انطلاق إلى الشهرة. حصل العرض على جائزة Peabody في 1982.

في 1985، تم عرض “Larry King Live” لأول مرة على قناة CNN، حيث بدأ مسيرة طويلة تضمنت عددًا من المقابلات رفيعة المستوى. طوال أكثر من عقدين من الزمان على الهواء، كان العرض بشكل روتيني البرنامج الأكثر مشاهدة على قناة CNN، ويمكن القول إن كينغ كان أكبر نجم في الشبكة.

ترك كينغ CNN في 2011، وهي الخطوة التي توقعها أن تكون بمثابة التقاعد. لكنه استمر في العمل حتى وفاته، حيث قدم برنامج “Larry King Now” الذي تم بثه على Ora TV وHulu وRT America. ويبدو أن كينغ لم يرغب أبدًا في إنهاء المقابلة.

قال: “أنا فقط أحب ما أفعله، أنا أحب طرح الأسئلة، أحب إجراء المقابلات”.