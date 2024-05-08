شائعة الطلاق تلاحق أصالة.. والأخيرة ترد بطريقتها الخاصة

انتشرت في الساعات الماضية شائعات مختلفة عن أصالة وزوجها الشاعر فائق حسن مفادها خلاف حاد بين الثنائي بعد حفلها الأخير، والبعض الآخر تحدث عن تعرض الزوج لأزمة صحية.

حيث قيل إن الشاعر فائق حسن تعرض إلى أزمة صحية طارئة، استدعت نقله إلى المستشفى من أجل إجراء بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته بشكل كامل.

فيما ذكرت تقارير أخرى أن الثنائي انفصلا أو في طريقهما للانفصال، بعدما حذفت أصالة كافة الصور التي تجمعها بزوجها عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”.

ولم تمر سوى ساعات قليلة حتى قررت أصالة أن تقطع الشك باليقين، حيث نشرت صورة تجمعها بزوجها الشاعر فائق حسن وهي تقبله عبر حسابها على “إنستغرام”.

وعلقت عليها أصالة قائلة “يا دنيتي يا حنون يا جوزي وأبي وحب عمري ونور حياتي”، لتطمئن الجميع على حالته الصحية في إشارة إلى حقيقة ما قيل عن ذهابه إلى المستشفى، حيث تابعت قائلة “الحمدلله على سلامتك.. الله يديمك عزي وسيدي ويديم علينا صحتك وجمالك وروحك يا أهلي وأصحابي.. ومتل نفسي علي لآخر نفسك بحبك”.

لتنفي أصالة كافة الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية حول الانفصال، وتطمئن الجميع على صحة زوجها، كما تلقت مئات التعليقات من محبيها وأصدقائها وكذلك أفراد عائلتها، الذين حرصوا على توجيه رسائل المحبة إلى الثنائي.