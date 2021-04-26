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شاب مصري يقتل أمه أثناء السحور ... "شفت الجن على وجهها"

26 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 8 - مايو - 2021 4:06 صباحًا
الشرطة المصرية

الشرطة المصرية

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أقدم مصري في منطقة عين شمس بالقاهرة على قتل والدته بطريقة بشعة طعنًا بالسكين وخنقا أثناء فترة السحور بدعوى أنه رأى الجن على وجهها.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بالواقعة وتبين صحة الواقعة بعد الانتقال لموقع الحادث والعثور على جثة المجني عليها غارقة في دمائها.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليها كانت ترعى المتهم وتقوم على خدمته، وفي يوم الواقعة قام المتهم بعد مشادة كلامية بينهما بشل حركتها وطعنها وخنقها حتى فارقت الحياة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم أصيب بمرض عقلي، جعله يقدم على قتل والدته بعد خلافات بسيطة، حيث قال: ”شوفت الجن على وشها“.

وألقي القبض على المتهم الذي اعترف بارتكاب الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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