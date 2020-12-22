شاب يتصل بالطوارئ أكثر من 2000 مرة بسبب الملل … هكذا كان عقابه

بينما كان يحاول شاب نمساوي تسلية نفسه عبر الاتصال بخدمة الطوارئ لأكثر من ألفي مرة، سيواجه ابن الـ 20 عاما عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 18 شهرا.

وفي التفاصيل، حكمت محكمة في النمسا، على رجل يبلغ من العمر 20 عاما بالسجن 18 شهرا، لاتصاله بخدمة الطوارئ 2004 مرات في اليوم نتيجة الملل، حسبما نقلت صحيفة “هيوت” النمساوية.

أجرى رجل نمساوي 2004 مكالمات يوميا بخدمة الطوارئ، باستخدام تطبيق مع جهاز نقر تلقائي وهاتفين ذكيين ونتيجة لذلك، تلقى مركز الإرسال مكالمة طوارئ كل 15 ثانية، وتم حظر نقطتين من نقاط الاتصال الثلاث لفترة طويلة.

وتم القبض على الرجل وأوضح المتهم تصرفه بشعوره بالملل. وقال: “إنني أستيقظ وأشاهد نيتفليكس وألعب ألعاب الكمبيوتر وألتقي بالأصدقاء، ولكن في بعض الأحيان أشعر بـ”الملل”.

كما قالت الشرطة للصحفيين إن الشاب مشتبه به أيضا بسرقة صديقه. ونتيجة لذلك، كان القاضي صارما قدر الإمكان مع المتهم وحكم عليه بالسجن لمدة عام وستة أشهر. ولم يدخل الحكم حيز التنفيذ بعد ويمكن لدفاع المتهم الطعن عليه.