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"شارعٌ مسكون بالأشباح".. فيديو مرعب لدراجة تسير بمفردها!

منذ ساعة واحدة
دراجة تسير بمفردها

دراجة تسير بمفردها

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انتشر مقطع فيديو مرعب على مواقع التواصل، لدراجة تسير بمفردها في أحد الشوارع، وسط ذعر ونقاش المشاهدين حول وجود أشباح من عدمه.

وتُظهر لقطات كاميرات مراقبة في مدينة يورك الإنجليزية، والتي نشرها سوق شامبلز على وسائل التواصل الاجتماعي، دراجة من دون دراج وهي تسير في منطقة ليتل شامبلز وسط المدينة التاريخية، قبل أن تصطدم بالرصيف وتسقط، وفق موقع “York Press”.

وتم نشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وحصد خلال يوم واحد أكثر من 29300 مشاهدة على منصة X ومئات الإعجابات والتعليقات على Facebook.

ولجأ العديد من مستخدمي فيسبوك إلى التعليقات المنشورة لمشاركة وجهات نظرهم، مع تشكيك البعض في حقيقة وخلفيات المشهد.

وكثيرة هي القصص المخيفة التي يتناقلها سكان المحلة. وقال مارك غراهام: “هناك عدد لا بأس به من القصص حول منطقة شامبلز – أبواب تفتح وتغلق في وقت مختلف، ومنازل تختفي. لن أنسى أبدًا تلك الدراجة”.

ويقول السكان بحسب “ديلي ميل”: “يورك عبارة عن مزيج كامل من الأحداث الغريبة – نسيج من الأحداث غير العادية. إحدى القصص عن صبي يظهر ويختفي. يبدو مصدومًا لرؤيتك وتشعر بالصدمة لرؤيته. وهو يسكن بنفس الطريقة في خمسة أو ستة أماكن في المدينة كما لو أنه دخل عالمنا أو نحن قد دخلنا عالمه. إنه يُدعى الصبي الضائع.. إنه لغز. لا نعرف ما إذا كان يركب دراجة”!

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