"شارعٌ مسكون بالأشباح".. فيديو مرعب لدراجة تسير بمفردها!

انتشر مقطع فيديو مرعب على مواقع التواصل، لدراجة تسير بمفردها في أحد الشوارع، وسط ذعر ونقاش المشاهدين حول وجود أشباح من عدمه.

وتُظهر لقطات كاميرات مراقبة في مدينة يورك الإنجليزية، والتي نشرها سوق شامبلز على وسائل التواصل الاجتماعي، دراجة من دون دراج وهي تسير في منطقة ليتل شامبلز وسط المدينة التاريخية، قبل أن تصطدم بالرصيف وتسقط، وفق موقع “York Press”.

وتم نشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وحصد خلال يوم واحد أكثر من 29300 مشاهدة على منصة X ومئات الإعجابات والتعليقات على Facebook.

Yesterday, something very strange was spotted on CCTV… and this clip gives us the chills. Theories welcome… Has anyone else noticed peculiar paranormal activity around town? #hauntedyork@yorkpress @theyorkmix @york_pry @doriandeathly pic.twitter.com/bBQP2nWZBS

— Shambles Market (@Shambles_Market) September 13, 2023