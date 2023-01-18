الأربعاء 25 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 18 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شاكيرا تبني حائطًا فاصلاً بينها وبين جيرانها

منذ 46 دقيقة
شاكيرا

شاكيرا

A A A
طباعة المقال

انفصلت الفنانة العالمية شاكيرا ولاعب كرة القدم المعتزل جيرارد بيكيه، ولكن الأولى استمرت بالمكوث في منزلهما السابق في برشلونة -المجاور لمنزل والدي بيكيه- ولاعب كرة القدم هو من غادر المنزل.

وعلى الرغم من أن شاكيرا خططت للانتقال إلى ميامي، لكنها لا تزال في برشلونة في الوقت الحالي. وعندما أطلقت أغنيتها الجديدة، والتي انتقدت فيها بيكيه بشدة، كانت لا تزال تعيش في منزلها في برشلونة.

وأخيرًا، تقوم الفنانة الموسيقية شاكيرا ببناء جدار للفصل بين العقارين بشكل صحيح، حيث أن المنزلين -على الرغم من كونهما مستقلين- مرتبطان في بعض المناطق. وقد رصدت كاميرات التلفزيون خلاط إسمنت يعمل بالقرب من منزل شاكيرا، حيث تقوم بوضع جدار لجعل العقارين أكثر استقلالية.

    المزيد من منوعات

    طائرة
    صراخ على متن طائرة يلغي سفر راكبة مصرية
    دينا حايك
    صورة.. احدث ظهور لـ "دينا حايك" بعد اصابتها بالسرطان
    منتخب العراق
    خليجي 25… لقب رابع للعراق أم ثالث لعمان؟

    الأكثر قراءة

    الدكتور باتريك مارديني
    الدولار الى 165000 ليرة في هذا التاريخ!
    لبنان
    بالأرقام ... إليكم عدد سكان لبنان والكثافة السكانية ومتوسط الأعمار
    الدولار
    كم بلغ سعر صرف "الدولار الأسود" اليوم؟