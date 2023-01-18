شاكيرا تبني حائطًا فاصلاً بينها وبين جيرانها

انفصلت الفنانة العالمية شاكيرا ولاعب كرة القدم المعتزل جيرارد بيكيه، ولكن الأولى استمرت بالمكوث في منزلهما السابق في برشلونة -المجاور لمنزل والدي بيكيه- ولاعب كرة القدم هو من غادر المنزل.

وعلى الرغم من أن شاكيرا خططت للانتقال إلى ميامي، لكنها لا تزال في برشلونة في الوقت الحالي. وعندما أطلقت أغنيتها الجديدة، والتي انتقدت فيها بيكيه بشدة، كانت لا تزال تعيش في منزلها في برشلونة.

وأخيرًا، تقوم الفنانة الموسيقية شاكيرا ببناء جدار للفصل بين العقارين بشكل صحيح، حيث أن المنزلين -على الرغم من كونهما مستقلين- مرتبطان في بعض المناطق. وقد رصدت كاميرات التلفزيون خلاط إسمنت يعمل بالقرب من منزل شاكيرا، حيث تقوم بوضع جدار لجعل العقارين أكثر استقلالية.