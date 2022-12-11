شاكيرا تحتفل بفوز المغرب: هذه المرة لإفريقيا

لاتزال الفرحة الكبيرة والصدمة في الوقت نفسه تسيطر على العالم اجمع بعد وصول المنتخب المغربي الى نصف نهائي المونديال، وفرحاً بالفوز المغربي أمام البرتغال في كأس العالم المقام في قطر، عبرت النجمة العالمية شاكيرا عن فرحها بالفوز لأسود الأطلس.

وكتبت في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “هذه المرة لإفريقيا”، مرفقة بعلم المغرب وإيموجي تصفيق.

يأتي ذلك بعدما سجل المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا وأصبح أول بلد إفريقي يصل إلى نصف نهائي مونديال كرة القدم بفوزه على البرتغال بنتيجة 1-0 يوم السبت.

وسجل يوسف النصيري هدف الفوز في الدقيقة 42 ليواصل مسيرة المغرب غير المتوقعة التي ولدت فيضا من الفخر في العالم العربي خلال بطولة كأس العالم الأولى التي تقام في الشرق الأوسط.

ويلتقي المنتخب المغربي في المربع الذهبي يوم الأربعاء المقبل مع الفائز من المباراة التي تجمع في وقت لاحق الاحد 11\12\2022، بين منتخب فرنسا حامل لقب كأس العالم ونظيره الإنجليزي.

ونجحت ثلاثة منتخبات إفريقية من قبل في بلوغ دور الثمانية بكأس العالم، وهي الكاميرون (1990) والسنغال (2002) وغانا (2010)، لكن أسود الأطلس أصبحوا اليوم أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل للمربع الذهبي.

وحافظ المنتخب المغربي على مكانته كأقوى خط دفاع في مونديال قطر حيث اهتزت شباكه مرة واحدة فقط.