شاكيرا تحتفل بيوم ميلادها... ماذا عن بيكيه؟

تحتفل اليوم النجمة الكولومبية من أصل لبناني شاكيرا، بذكرى ميلادها الـ46، إذ إنها وُلدت في 2 شباط من عام 1977.

واللافت أنها وصديقها السابق جيرارد بيكيه، يحتفلان بذكرى ميلاديهما في اليوم نفسه، إنما بفارق 10 أعوام، إذ إن بيكيه وُلد في 2 شباط من عام 1987.

وفي الوقت الذي لم تكشف النجمة حتى الساعة عن المكان أو الطريقة التي ستحتفل بها في هذه المناسبة، تعيش حبيبة بيكيه الجديدة كلارا شيا مارتي أوقاتًا صعبة جدًا بسبب شاكيرا.

فبعدما نشر نجم كرة القدم الاسباني صورًا له مع كلارا شيا مارتي منذ أيام على وسائل التواصل الاجتماعي، لإضفاء طابع رسمي على العلاقة، هاجم الكثير من المتابعين بيكيه، وكتبوا تعليقات مسيئة إلى كلارا، متهمين إياها بأنها السبب بانفصال بيكيه عن شاكيرا.

وتعاني كلارا البالغة من العمر 23 عامًا، من نوبات قلق نتيجة مهاجمة الناس لها، وتقيم في مركز صحي خاص في برشلونة لتلقي العلاج المناسب لحالتها.

وكانت وسائل إعلام عالمية كشفت أن المغنية الكولومبية تحضّر “الهدية المثالية” لحبيبها السابق في ذكرى ميلاده، لمواصلة تعذيبه.

وذكرت Univision، نقلاً عن El Diario de Cataluyna وMamarazzis podcast، أن شاكيرا، التي ستحتفل بيوم ميلادها في نفس يوم ميلاد شريكها السابق في 2 شباط، خططت بالفعل لمزيد من الانتقام.

وستُصدر شاكيرا أغنيتها الجديدة مع المغنية الكولومبية كارول جي Karol G. وكما ورد في بودكاست “لورافا ولورينا فاسكيز” Mamarazzis، فقد عملت كارول جي وشاكيرا بجد لهذه الأغنية، وقامتا بتسجيل مقطع الفيديو في يومين فقط، مع استمرار الجلسات لأكثر من 15 ساعة في اليوم.

ولكن حتى الساعة من تاريخ ميلادها، لم تُصدر شاكيرا أيّ أغنية جديدة.