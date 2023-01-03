شاكيرا: حتى لو تعرضنا للخيانة يجب أن نستمرّ

نشرت النجمة العالمية شاكيرا تزامنًا مع بداية العام رسالة تفاؤل على حسابها في “إنستغرام” ألمحت من خلالها إلى أزمة انفصالها عن لاعب كرة القدم العالمي ةةالد طفليها جيرارد بيكيه، وعن بدء تعافيها من الألم ونظرتها الإيجابية إلى العام الجديد 2023.

وكتبت شاكيرا في رسالتها: “حتى عندما نحزن يمكننا الاستمرار في الحب… حتى لو تعرضنا للخيانة من شخص… يجب أن نستمرّ بالثقة بالآخرين… على الرغم من أن جراحنا لا تزال تنزف في هذا العام الجديد، إلا أن الوقت يداوي الجراح… في مواجهة الازدراء، استمر في تقييم نفسك… لأن هناك أناسًا طيبين أكثر من الأشرار… الناس أكثر تعاطفًا… القلة القليلة غادرت والكثير بقوا إلى جانبنا”.

واختتمت شاكيرا حديثها في رسالتها قائلة: “دموعنا ليست هدرًا، إنها تسقي التربة حيث يولد المستقبل، وتجعلنا أكثر إنسانية، لذلك في خضم الحزن يمكننا أن نواصل الحب”.