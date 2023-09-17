ما حقيقة زيارة شاكيرا لبنان في صيف 2024؟

يبدو أن الفنانة الكولومبية، من أصول لبنانية، شاكيرا، تستعد لتلتقي جمهورها اللبناني في حفل ضخم يتم التحضير له في لبنان، في صيف 2024.

وفي التفاصيل، نشر الصحافي الفني اللبناني إيلي مرعب، على حسابه عبر تويتر، صورة لـ شاكيرا، أرفقها بالتعليق التالي: “شاكيرا نجمة صيف لبنان عام ٢٠٢٤.. جاهزين؟”.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع هذا الخبر المميز، حيث أبدوا حماسهم الشديد للقاء هذه الفنانة المميزة، والاستمتاع معها ضمن أجواء حماسية تخلقها في كل حفلاتها.