شام الذهبي: امنيتي "الإنجاب" في عام 2023

كشفت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة عن أمنياتها في عام 2023.

وقالت شام الذهبي خلال لقائها مع برنامج “et بالعربي”: “أتمنى في السنة الجديدة صحتي تبقى أحسن وضهري يبقى أحسن وأقوى، وإني أنجب بيبي”.

وفي سياق متصل، قالت شام الذهبي، إنه كما يقال إن والدتها أصغر منها عمرا، بسبب روحها الطفولية والمرحة.

وأضافت ابنة أصالة خلال لقاء سابق مع برنامج “et بالعربي”: هي أصغر مني، وتتمتع بروح طفولية، وأنا دائما استمد منها الطاقة وهي روحها مثل البيبي.. وهي بتمشي عكس الدنيا، هي دايما بتصغر وبتحلي وبتقوى الله يحفظها”.

وأحيت الفنانة أصالة حفلا غنائيا ضخما على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، قبل أيام، وقدمت أصالة مجموعة متميزة من أغانيها بين القديم والحديث وسط تفاعل كبير من الجمهور، وظهرت أصالة خلال الحفل بأكثر من إطلالة متميزة وجذابة، حيث خطفت الأنظار بإطلالاتها المتميزة.