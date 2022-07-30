شاهد "آخر سيلفي" سيتم التقاطه على الأرض

كشفت تقارير ومصادر تقنية أن برنامجًا يدعى ”DALL-E 2“ يمكنه توليد وإنتاج صور عبر الذكاء الاصطناعي بحسب معلومات يتم إدخالها إليه، أعطى نتائج مرعبة عن آخر الصور التي سيتم التقاطها على كوكب الأرض.

وبحسب التقارير ومدونين، فإن البرنامج تم تزويده بمعلومات لإعطاء صور حول ”آخر سيلفي على الأرض“ وكذلك صور أخرى حول ”نهاية الكون“، بالإضافة إلى صور ”الحيوانات التي لم يتم اكتشافها بعد“ من ضمن مجموعة واسعة من المعطيات.

وقام أحد الحسابات في تطبيق ”تيك توك“ بإدخال طلبات في البرنامج، الذي صممته شركة تسمى OpenAI، ليسأله عن الكيفية التي ستكون عليها نهاية العالم، فكانت الصور المقدمة مهولة ومرعبة.

وعن آخر صور السيلفي التي سيتم التقاطها قدم البرنامج صورًا مفزعة تشير إلى نهاية مأساوية قد يتعرض لها العالم نتيجة إما كارثة طبيعية أو حروب نووية أو غيرها من الأمور التي قد تدمر العالم، بحسب الصور المفترضة.

وتشترك الصور الخاصة بآخر ”سيلفي“ سيتم التقاطه على كوكب الأرض في أنها تتضمن مشاهد لانفجارات ونيران هائلة ودمار شامل تتعرض له الأرض، فيما تبدو علامات العذاب وقرب الموت على أصحاب تلك الصور المزعومين.

من جهته، علق المدون السعودي البارز إياد الحمود في تغريدة على ما يقوم به البرنامج، قائلًا: ”برنامج اسمه DALL-E 2 يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بتوليد الصور، وضعوا فيه معلومات كثيرة، وسألوه عن شكل آخر سيلفي سيتم التقاطه على الكرة الأرضية، فكانت النتيجة مرعبة، والصور التي أظهرها كانت عبارة عن أشخاص على وشك الموت وخلفهم كل شيء مدمر بسبب ما يبدو أنها حرب أو كارثة كونية“.

من جانبها، سلطت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية الضوء في تقرير لها على ذلك البرنامج، مؤكدة أن المقاطع التي نشرها حساب ”تيك توك“ الذي طلب الصور حقق ملايين المشاهدات، وأصاب الكثيرين بالرعب، بحسب التعليقات التي تم رصدها، وعلى الجانب الآخر بالطبع كان هناك من أعطوا الأمر طابعًا ساخرًا.

يشار إلى أن الكثير من البرامج والتطبيقات الخاصة بالصور ومقاطع الفيديو تتعرض للتلاعب والتعديل بل والتطويع بواسطة الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح بإمكانه نقل الأصوات لأشخاص غير أصحابها الحقيقيين، علاوة على دمج أجسام الأشخاص بملامح الآخرين بشكل يصعب تصديقه وهو ما أفرز تطبيقات ما يسمى ”التزييف العميق“ أو Deepfake.