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شاهد.. أصالة تحرج الفنان السعودي عايض يوسف

22 - أغسطس - 2021
الفنانة السورية أصالة نصري

الفنانة السورية أصالة نصري

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تعرض المغني السعودي عايض يوسف لموقف محرج مع الفنانة أصالة نصري، أمام وسائل الإعلام قبل انطلاق حفلهما، الذي أقيم ضمن حفلات “صيف الشرقية” في السعودية.

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد التواصل الاجتماعي، تعرض يوسف للإحراج، عندما وقف ليلتقط الصور مع أصالة، التي طالبته بالاقتراب منها، قائلة له: “قرب لو سمحت لا تعذبني”، فما كان من يوسف إلا توزيع الابتسامات، التي وثقتها عدسات الكاميرات، لكنه ظل محرجا لا سيما أن أصالة سحبته حتى وقف بجانبها للتصوير.

وأشادت نصري بصوت المغني السعودي، وسط علامات الخجل التي بدت عليه، “كلك بتجنن وصوتك رائع”، موضحة أنها ظلت تسمعه طيلة 4 أيام للتعرف عليه أكثر كونهما سيتشاركان في حفل واحد.

وأضافت الفنانة السورية مخاطبة زميلها السعودي: “حبيت صوتك كتير، طار عقلي من هالجمال، عن جد صوتك فيه فرح كتير كبير”.

وأقيم حفل أصالة نصري وعايض يوسف على مسرح الظهران اكسبو ضمن حفلات “صيف الشرقية”، حيث تشارك الثنائي في أمسية غنائية امتزجت فيها الكلمات مع الموسيقى وسط حضور جماهيري تفاعل معهما تصفيقا وغناء.

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