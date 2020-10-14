شاهد أفضل صورة للحياة البرية لعام 2020

فاز المصور الروسي سيرجي جورشكوف بجائزة أفضل صورة للحياة البرية لعام 2020 للتصوير الفوتوغرافي، والتي ترصد نمرة تغمرها السعادة وهى تحتضن شجرة التنوب المنشورية في غابة نائية في سيبيريا بإحدى جوائز التصوير الأكثر شهرة في العالم.

وفقا لصحيفة “ذا جارديان” البريطانية، التقط الصورة المصور الروسي سيرجي جورشكوف منذ 11 شهرا باستخدام كاميرات خفية، ودفعته مثابرته إلى الفوز بلقب “مصور الحياة البرية لعام 2020” من قبل دوقة كامبريدج في حفل أقيم في متحف التاريخ الطبيعي في لندن.

ووقع الاختيار على الصورة من بين أكثر من 49 ألف صورة، ووصفتها رئيسة لجنة التحكيم روز كيدمان كوكس بأنها “لمحة فريدة للحظة حميمة في أعماق غابة سحرية”. وأضافت كيدمان أن الصورة تحكي قصة بالألوان الرائعة لعودة نمر آمور رمز الحياة البرية الروسية.

والنمر الذي ظهر في الصورة من فصيلة آمور أو نمور سيبيريا التي يعيش معظمها في الغابات الشاسعة شرق روسيا مع وجود عدد صغير على الحدود في الصين وربما كوريا الشمالية. وبسبب اصطيادها الذي جعلها على وشك الانقراض، تعتبر هذه الفصيلة مهددة بالصيد الجائر وقطع الأشجار ما يؤثر أيضا على فرائسهم و معظمها من الغزلان والخنازير البرية.

وتعيش نمور آمور على أراضي شاسعة تصل إلى 2000 كيلومتر للذكور و450 كيلومتر للإناث ما يجعل تصويرها أمرا صعبا للغاية.

من جانبه قال جورشكوف إنه كان يعلم أن فرصة فوزه ضئيلة لكنه صمم على التقاط صورة لمثل هذا الحيوان وجاب الغابة بحثا عن علامات على الأشجار وبالفعل ظهرت رسائل قامت بإرشاده منها رائحة أو شعر أو بول أو خدوش للنمور. ثم قام جورشكوف بتركيب الكاميرا الخاصة به مقابل شجرة التنوب هذه في يناير 2019 وأطلق على الصورة اسم The Embrace.

الآن في عامها السادس والخمسين، تعتبر الجائزة أحد أشهر معارض التصوير الفوتوغرافي في العالم وتستمر في عرض الصور المشاركة هذا العام في متحف التاريخ الطبيعي في الفترة من 16 أكتوبر 2020 حتى 6 يوليو 2021.