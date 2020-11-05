شاهد.. أقوى رجل في روسيا يجر طائرة تزن 36 طنا

تمكن ، صاحب لقب “أقوى رجل في روسيا” إلبروس نيجماتولين، اليوم الخميس، من جر طائرة بوينج 737-500 تزن 36 طنا، لمسافة 25 مترا خلال زمن قدره 44,58 ثانية، محققا بذلك رقما قياسيا جديدا.

وسجل نيجماتولين، البالغ 46 عاما، الرقم القياسي الروسي في مطار مدينة أوفا، بحضور عدد من الصحفيين الذين صوروا الحدث، متعهدا بأن الرقم القياسي الروسي ليس سوى البداية ويسعى لتحطيم رقم قياسي عالمي قريبا.

وأضاف أن التدريب كان مختلفا منذ 20 عاما، وأن التدريبات على سحب شاحنة تختلف عن سحب الطائرة، وهي أكثر صعوبة، وفقا لما أوردته وكالة ريا نوفستي الروسية.

وقال نيغماتولين للصحفيين إنه أكل قطعة صغيرة من اللحم على الإفطار، ثم ربط نفسه بجذع الطائرة وقام بسحبها.

وتجمع عشرات المتفرجين في مطار مدينة أوفا، لمشاهدة المواطن الروسي وهو يحرك طائرة بوينج 737-500.

وقالت زوجة إلبروس التي حضرت الحدث مع ابنته، “كنا قلقين للغاية، فقد كان يتدرب على جر طائرة أخرى”.

وتشير الشهادة التي تم تقديمها لنيغماتولين أن الرياضي سجل رقما قياسيا روسيا في “تروك بول بلان” من خلال سحب طائرة بوينج 737-500، بوزن 36 طنا لـ 25 مترا بـ 44.58 ثانية.

يذكر أن جر المركبات متعددة الأطنان ليس بالأمر الجديد بالنسبة لنيجماتولين ، ففي مايو من العام الماضي شارك في حملة بيئية، حيث سحب شاحنة قمامة مُحملة.