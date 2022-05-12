شاهد.. أكرم حسني يتحدى أحمد حلمي بـ”شوف الحركة دي”

حققت أغنية “الحركة دى” من فيلم واحد تاني، نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى،وشارك الفنان المصري أكرم حسني، في التحدي الذي أطلقه الفنان أحمد حلمي، مع طرح أغنيته الجديدة “الحركة دي”.

ونشر أكرم حسني فيديو من على أحد شواطئ البحر، وهو يطبخ ويأكل اللحم والمكرونة، على أنغام أغنية (الحركة دي)، وكتب معلقا: “لما يبقي مزاجي رايق بعمل اللي ميتعملش، حتى بص الحركه دي”.

وتعد أغنية “الحركة دي” دعائية لفيلم “واحد تاني” الذي تصدر سباق عيد الفطر السينمائي 2022، متفوقا على أحمد السقا، الذي يخوض السباق بفيلم “العنكبوت” وعلي ربيع بطل فيلم “زومبي”.

إيرادات فيلم “واحد تاني”

وبلغ إجمالي إيرادات فيلم “واحد تاني” حتى هذه اللحظة 32 مليون جنيه، الفيلم بطولة أحمد حلمي، روبي، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، نسرين أمين، أحمد مالك، نور إيهاب، وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم: عمرو وهبة. الفيلم من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل في وظيفة أخصائي اجتماعي داخل مصلحة السجون، ويُجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، ثم يقابل أحد زملاء دراسته القدامى في السجن، ويكتشف أنه أصبح رجلَ أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع كل أصدقائهم المشتركين بينهما ليكتشف أحمد حلمي أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددًا.