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شاهد..أمريكية حامل بشهرها التاسع تذهل الملايين على مواقع التواصل

منذ 7 دقائق
للرياضة فوائد متعددة على صحة المرأة الحامل

للرياضة فوائد متعددة على صحة المرأة الحامل

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من المتعارف عليه أن المرأة الحامل في شهرها التاسع تكون قد لا تستطيع الحركة والقيام بالأعمال كما هو معتاد بسبب ظروف الحمل ، ولكن تمكنت الأمريكية ماكينا مايلر، البالغة من العمر 29 عاما، من قطع مسافة ميل في 5 دقائق و25 ثانية، بعد أن تحداها زوجها في إعطائها 100 دولار إن كسرت حاجز 8 دقائق في الميل الواحد.

وأذهلت سيدة حامل بشهرها التاسع، الملايين من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع مصور لها وهي تركض ميلا كاملا في أقل من 5 دقائق ونصف بعد أن تحداها زوجها للقيام بذلك.

وأكدت مايلر أنها كانت حريصة جدا في تمرينات القوة لكي لا يسبب التواء الحوض والوزن المضاف أي إصابة.

وقالت إنها استشارت طبيبين أثناء حملها كما ينبغي أن تفعل أي امرأة تتمرن أثناء الحمل، موضحة أنه من المهم الإشارة إلى أنه لا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة لقضاء فترة الحمل، وأن كل الأجسام مختلفة، بحسب ما نقل موقع buzzfeed.

وأضافت: “كان الركض متنفسا كبيرا بالنسبة لي بهذه الطريقة، الركض أثناء الحمل كان عملية جميلة بالنسبة لي، من تقبل الجهد والصبر، وعدم إجبار الجسم على أي شيء، والتخلي عن محاولة تحقيق معدل معين أو مسافة معينة”.

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