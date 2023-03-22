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شاهد.. أوّل صوَر فلكيّة ترصد هلال رمضان

منذ 33 دقيقة
هلال شهر رمضان المبارك

هلال شهر رمضان المبارك

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نشر مركز الفلك الدولي، اليوم الأربعاء، أول صور لهلال شهر رمضان الذي يبدأ الخميس في عدد كبير من الدول العربية والإسلامية.

وقال مركز الفلك الدولي في تغريدة على حسابه الرسمي عبر تويتر: “إنّ أول صورة لهلال شهر رمصان، التُقطت صباح الأربعاء من العاصمة الإماراتية أبو ظبي”.

وفي تغريدة ثانية، نشر المركز صورة أوضح لهلال شهر رمضان. وقال: “صورة أوضح لهلال شهر رمضان المبارك كما تم التقاطها قبل قليل من أبوظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي”.

وأضاف: “وهي أوضح بسبب ازدياد بُعد القمر عن الشمس وعن الأفق”.

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