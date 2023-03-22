شاهد.. أوّل صوَر فلكيّة ترصد هلال رمضان

نشر مركز الفلك الدولي، اليوم الأربعاء، أول صور لهلال شهر رمضان الذي يبدأ الخميس في عدد كبير من الدول العربية والإسلامية.

وقال مركز الفلك الدولي في تغريدة على حسابه الرسمي عبر تويتر: “إنّ أول صورة لهلال شهر رمصان، التُقطت صباح الأربعاء من العاصمة الإماراتية أبو ظبي”.

بث حي ومباشر لتحري هلال شهر رمضان المبارك 1444 هـ يوم الأربعاء 22 مارس 2023م من مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي في أبوظبي https://t.co/KyYta9mi7V — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) March 22, 2023

وفي تغريدة ثانية، نشر المركز صورة أوضح لهلال شهر رمضان. وقال: “صورة أوضح لهلال شهر رمضان المبارك كما تم التقاطها قبل قليل من أبوظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي”.

وأضاف: “وهي أوضح بسبب ازدياد بُعد القمر عن الشمس وعن الأفق”.

صورة أوضح لهلال شهر رمضان المبارك كما تم التقاطها قبل قليل من أبوظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، وقت التصوير الأربعاء 22 مارس 2023م الساعة 10:30 صباحا بتوقيت الإمارات. بعد القمر عن الشمس 8.2 درجة. وهي أوضح بسبب ازدياد بعد القمر عن الشمس وعن الأفق. #عاجل pic.twitter.com/RDyEZjs1XV — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) March 22, 2023