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شاهد.. إنجي خوري تعرض الزواج على أدهم النابلسي مقابل توبتها

منذ 21 ساعة
إنجي خوري

إنجي خوري

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عرضت المغنية والمدونة السورية نجوى خليق الله، الشهيرة بـ“إنجي خوري”، الزواج من الفنان الأردني المعتزل حديثاً أدهم النابلسي.

وظهرت الفاشينيستا المثيرة للجدل في مقطع فيديو، وهي تعرض نفسها للزواج من أدهم النابلسي، مشيرة إلى أنها ”ستتوب وترتدي النقاب والحجاب وتترك هاتفها نهائياً حال موافقة الأخير على طلبها والزواج منها“.

وقالت إنجي خوري في مقطع الفيديو الذي تداولته الحسابات المعنية بأخبار المشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع: ”إذا أدهم نابلسي تزوجني بلبس حجاب ونقاب وبتوب وما بدي التليفون“.

وأضافت “خوري” موجهة حديثها للفنان الأردني المعتزل قائلة: “بيقولوا إذا الشيخ اتزوج وحدة لبسها مفتوح وتابت بيدخل الجنة.. ما بدك تدخل الجنة؟.. بليز اتزوجني“.

يذكر أن أدهم النابلسي أعلن نهاية العام الماضي اعتزاله الفن نهائياً وتفرغه للعبادة بهدف إرضاء الله، وقام بحذف جميع أغنياته من على قناته على موقع “يوتيوب”.

وقال النابلسي في مقطع فيديو نشره حينها عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”: ”هذا الفيديو لأقول لكم خبرا سعيدا جدا بالنسبة إلي.. كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقها في هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف ماذا سنشعر ؟.. الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة، هو لإرضاء وعبادة رب العالمين“.

وأضاف: ”ليست مشكلة أن يكون لدينا أهداف، ولكن أن يكون هذا الهدف متناسقا مع هدف وجودنا في الحياة، وهو عبادة رب العالمين، بالنسبة لي الحلم الذي كنت أحاول تحقيقه لا يرضي رب العالمين“.

وقال: ”الحمد لله وبفضله أتى هذا اليوم، وأنا اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم.. هذه ليست النهاية وأتمنى أن تشاركوني رحلتي الجديدة“.

وانقسم الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لقرار النابلسي، فيما طالبه عدد من متابعيه بتسجيل القرآن بصوته الجميل.

ليظهر في نهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي، عبر حسابه الشخصي على “إنستغرام” ويشارك متابعيه، مقطع فيديو أثناء تسجيله القرآن الكريم بصوته.

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