شاهد..ابنة محمود ياسين تنفعل على ابنة رجاء الجداوي

رصد مقطع فيديو ما يشبه توتر بين ابنة الفنان الراحل، محمود ياسين وابنة الفنانة الراحلة، رجاء الجداوي داخل عزاء الفنان الراحل، محمود ياسين.
وتداول مستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا يظهر علامات الانفعال على الفنانة رانيا محمود ياسين، وتظهر وهي تعاتب أميرة حسن مختار، ابنة رجاء الجداوي في العزاء.
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رانيا محمود ياسين واصلت استقبالها للمعزين بوفاة والدها النجم الراحل محمود ياسين، ومن بينهم ابنة رجاء الجداوي، أميرة مختار، التي قدمت العزاء لها ولشقيقها الفنان والمخرج عمرو ياسين، إلا أنه بدا واضحاً من خلال فيديو متداول على السوشيال ميديا حصول عتاب بين رانيا محمود ياسين وابنة رجاء الجداوي على خلفية إثارة الأخيرة غضب الأولى بعدما تحدثت في تدوينة لها عن مرض الراحل محمود ياسين. . . . . #فن #اخبار_الفنانين #اخبار_الفن #الكويت #السعودية #عمان #قطر #الامارات #البحرين #احلام #فديوهات #لبنان #سناب #مصر #فنانات #صابرين_كمال #مشاهير #فنون #نجوم #اخبار #اخبار_المشاهير #المغرب #تونس #مصر #الجزائر #العراق #sabreen_kamal
وعزا البعض سبب غضب رانيا محمود ياسين من ابنة رجاء الجداوي إلى ما نشرته الأخيرة عن إصابة محمود ياسين بمرض ألزهايمر قبل وفاته بأعوام.
ويبين المقطع المصور أن رانيا محمود ياسين واصلت انفعالها على أميرة مختار بعدما حادثتها، ما جعل بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ينتقدون ابنة محمود ياسين، الذين يرون أن ردة فعلها لا تتفق وأجواء الحزن التي تعيشهاـ وأن الوقت غير مناسب للعتاب، بحسب مجلة “لها”.
وكانت أميرة مختار، ابنة رجاء الجداوي كتبت عبر حساب والدتها الراحلة على موقع “إنستغرام” أنها في إحدى المرات دخلت عليها فوجدتها سعيدة للغاية وتبكي لأن محمود ياسين تذكرها وتحدث معها ودعت له بالشفاء من مرض ألزهايمر.
لكن رانيا محمود ياسين نفت تلك المعلومة لبرنامج “التاسعة”، المذاع على القناة الأولى المصرية، وأكدت أن والدها كان يتذكر كافة أصدقائه ومحبيه وأفلامه التي لعب بطولتها حتى آخر أيامه.
وتابعت أن والدها “كان لديه ضعف بسيط في الذاكرة نتيجة معاناته من تصلب الشرايين والجلطات، ولكنه لم يكن ألزهايمر، وكان يدرك اسمه عندما ينادى عليه ويتذكر أصدقائه وأفلامه”.
وأقيم عزاء محمود ياسين الجمعة الماضية في أحد المجمعات السكنية بمدينة الشيخ زايد في القاهرة، وحضره العديد من الفنانين، من أبرزهم محمد رمضان وعبد الرحمن أبو زهرة وإلهام شاهين ومحمود حميدة.