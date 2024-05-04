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شاهد.. السماء "تمطر سمكاً" في إيران

منذ ساعة واحدة
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انتشرت مقاطع فيديو توثق سقوط أسماك من السماء، في ظاهرة يطلق عليها مجازا اسم “المطر السمكي”، حيث تحدث الظاهرة عندما تنتقل الأسماك من البحر للبر بفعل الأعاصير، في مشهد غريب عرفته مدينة ياسوج غربي إيران.

وأظهر الفيديو سقوط عشرات الأسماك على طريق يشهد حركة سير داخل المدينة.

وتحدث هذه الظاهرة عندما تنتقل الأسماك من البحر إلى البر، بفعل الأعاصير غالبا، في مناطق يوجد فيها تباين كبير في الرطوبة ودرجة الحرارة.

جدير بالذكر أن العلماء ليسوا متأكدين تماما من سبب حدوث تلك الظاهرة الآن أو في الماضي، لكنهم يعتقدون أنها ناتجة عن العواصف أو تيارات الهواء القوية، التي يمكن أن تحمل المياه بما فيها من أسماك من المسطحات المائية الكبيرة، ونقلها إلى عدة كيلومترات قبل أن تسقط مجددا على الأرض.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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