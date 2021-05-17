شاهد.. الموسيقار الفرنسي يان تيرسين يتضامن مع فلسطين على طريقته

تضامن نخبة من نجوم العالم في مختلف المجالات الرياضية والفنية مع فلسطين، وأبدوا تعاطفهم الكبير مع الشعب الفلسطيني في ظل ما يتعرض له من اعتداءات إسرائيلية في مختلف الأراضي الفلسطينية، وخاصة حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة وقطاع غزة.

وقد شارك الملحن والموسيقي الفرنسي يان تيرسين في حملة التضامن العالمية مع الشعب الفلسطيني، بطريقة خاصة من خلال العزف على إحدى الآلات الموسيقية لفلسطين.

ونشر تيرسين على حسابه الشخصي بموقع التواصل إنستغرام، أمس الأحد، مقطع فيديو له وهو يعزف من إحدى جزر فرنسا ومن بين أحضان طبيعتها الخلابة، معلقا على الفيديو “فلسطين، على لوحة الموسيقى، السلام والحب والأمل من جزيرة أوشا”.

وحصد الفيديو أكثر من 19 ألف مشاهدة في أقل من 8 ساعات على نشره، وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين بالتعليق عليه أو مشاركته عبر صفحاتهم على إنستغرام.

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ويندد عدد كبير من نجوم الفن والغناء والسينما باستمرار بالاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، آخرهم المغنية والعارضة الأميركية، باريس هيلتون، التي نددت أمس الأحد، بالاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين، وغردت على حسابها في تويتر “هذا مفجع للغاية، هذا يجب أن يتوقف”.

وشاركت أيضا عارضة الأزياء الأميركية، الفلسطينية الأصل، بيلا حديد، في المظاهرات الحاشدة المُؤيدة لفلسطين والداعمة لها بنيويورك مساء السبت، وعلقت في حسابها على إنستغرام قائلة “أن تُحاط بكل هؤلاء الفلسطينيين الأذكياء والمحترمين واللطفاء والأسخياء في مكان واحد، أشعر بارتياح، نحن سلالة نادرة، إنها فلسطين الحرة”.