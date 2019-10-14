شاهد: بعد فيديو الفنان محمد رمضان بالطائرة.. إيقاف الطيار ومساعده

أكدت مصادر بوزارة الطيران المدني في مصر، الاثنين، أنه تم إيقاف الطيار ومساعده في الفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه قيادة الفنان محمد رمضان لإحدى الطائرات وفق ما نشرته صحيفة “اليوم السابع”.

وأوضحت المصادر أنه بعد الاطلاع على الفيديو، تم التحقق منه حيث تبين أن المقطع صحيح وتم بالفعل وأن الطائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة المصرية، وأنها ليست الشركة الوطنية مصر للطيران.

إلى ذلك، نفت شركة مصر للطيران، أمس الأحد، علاقتها بالفيديو المتداول، والخاص بالفنان محمد رمضان وهو يقود إحدى الطائرات من داخل قمرة القيادة بجانب قائد الطائرة أثناء إحدى الرحلات.

وقالت مصادر مطلعة بالشركة إن هذا الموقف لم يتم مطلقا على أي من رحلات الشركة سواء الدولية أو الداخلية، وأشارت إلى أن ذلك يتعارض مع إجراءات السلامة الجوية، وهو ما تحرص عليه الشركة الوطنية في جميع رحلاتها.

فيما أكدت المصادر أنه لا يسمح لأي شخص بدخول قمرة القيادة أثناء الرحلات الجوية إلا أفراد الطاقم فقط، وذلك وفقا لقوانين الطيران الجوية التي تحظر دخول الركاب أو التعامل مع قائد الطائرة أو مساعده، وفي الحالات الطارئة يخرج قائد الرحلة أو مساعده للتحدث مع الركاب فقط، أو استخدام دورات المياه لكن لا يسمح لأي شخص مهما كانت وظيفته بدخول قمرة القيادة.

وكان رمضان وثق من خلال حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تجربته في قيادة الطائرة وهو في طريقه إلى السعودية.

وبعدما نشر فيديو له من داخل الطائرة، وظهر فيه جالساً بالطائرة إلا أنه فاجأ الجميع قائلاً “في تجربة هي الأولى من نوعها.. هنقوم نسوق الطيارة”، ليغادر بعدها مقعده متوجها نحو كابينة القيادة، حيث جلس إلى جوار قائد الطائرة، وتبادل الثنائي الحديث وأمسك بعدها رمضان بالأجهزة الخاصة بقيادة الطائرة.