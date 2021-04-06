الثلاثاء 24 شعبان 1442 ﻫ - 6 أبريل 2021 |
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شاهد.. تركي يطعن زوجته بطريقة وحشية في الشارع العام

منذ 8 دقائق
طعن-تعبيرية

طعن-تعبيرية

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أظهر مقطع فيديو صادم لرجل تركي وهو يطعن زوجته في الشارع عدة طعنات متتالية، بعد رفضها العودة إليه عقب انفصالهما.

وحسبما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الحادث وقع في شارع بيرم في إسطنبول، حين كانت الضحية التي تدعى ألينا تولاي تاس، متجهة لشراء الحليب حيث مسكن والدتها، ليتهجم عليها طليقها أوكان تاس ويوقعها أرضا بعد توجيه عدة طعنات متتالية.

وأظهرت لقطات فيديو مراقبة في الشارع العام، أوكان وهو يواجه زوجته ألينا وينهال عليها بالضرب، قبل أن يخرج سكينا ويبدأ بطعنها بشكل متتال ويفرّ هاربا.

وسارع المارة لمساعدة ألينا ونقلها للمستشفى، حيث تلقت العلاج، وحالتها مستقرة الآن، بينما ألقت السلطات القبض على أوكان لاحقا.

وبحسب موقع “بورسادا بوغون” التركي، فإن الضحية، التي تعرف باسم “ألينا تولاي تاس”، قامت بتطليق نفسها من زوجها أوكان تاس لأنه كان يعنّفها بشكل متكرر.

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