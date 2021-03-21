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شاهد.. حارس مرمى يسجل هدفا في الوقت القاتل بالليغا

21 - مارس - 2021
ياسين بونو يسج هدفا قاتلا

ياسين بونو يسج هدفا قاتلا

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عجز مهاجمو فريق اشبيلية من تسجيل هدف التعادل رغم الفرص العديدة التي أتيحت لهم ، ليتمكن الحارس المغربي ياسين بونو من إحراز هدفا في اللحظات الأخيرة، ليمنح إشبيلية التعادل 1-1 مع ريال بلد الوليد في الدوري الإسباني، السبت.

ومنح التشيلي فابيان أوريانا لاعب الوسط التقدم بهدف لبلد الوليد من ركلة جزاء، بعدما تعرض المهاجم شون فايسمان لخطأ من ثنائي دفاع إشبيلية دييغو كارلوس وكريم رقيق.

وأهدر لوك دي يونج مهاجم إشبيلية فرصتين لإدراك التعادل في الشوط الثاني، حيث سدد في إطار المرمى بضربة رأس من مدى قريب ثم أخفق في التعامل مع تمريرة عرضية من سوسو.

لكن الحارس بونو كان منقذ فريق المدرب يولن لوبتيغي، حيث تقدم في المحاولة الأخيرة من ركلة ركنية في الدقيقة 94، واستغل ارتباكا داخل منطقة الجزاء، ثم سدد بقوة من مدى قريب داخل المرمى.

وبقي إشبيلية رابعا برصيد 55 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن ريال سوسيداد صاحب المركز الخامس الذي يستضيف برشلونة ثالث الترتيب برصيد 59 نقطة يوم الأحد.

وكان بلد الوليد سيقفز إلى المركز 14 لو خرج فائزا، لكنه الآن يحتل المركز 16 وبفارق 4 نقاط عن منطقة الهبوط.

https://www.youtube.com/watch?v=WAX4AAHBV4o

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