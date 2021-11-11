شاهد.. حمامة تحاول إنقاذ امرأة فقدت وعيها

كثيرا ما سمعنا عن مواقف لحيوانات أليفة حاولت إنقاذ حياة العديد من الأشخاص، على سبيل المثال، يحاول الخبراء تدريب الكلاب على رصد حالات إغماء الإنسان ومحاولة إنعاشه أو على الأقل محاولة طلب المساعدة، لكن أن ترصد مثل هذه الحالة عند الحمام، فهو حادثة قد تكون “مستغربة” بعض الشيء.

وبحسب الفيديو المنشور على قناة “ستوري تريندر” في “يوتيوب” تحت عنوان “دليل على أن الحمام يحب أصحابه”، فقد مثلت امرأة أنها سقطت على الأرض وفقدت الوعي بعد أن أتت الحمامة التي اعتادت على إطعامها إلى مطبخها.

وبحسب التعليق المرفق في الفيديو، قام الطير بالهبوط على جسد المرأة بعد رصده سقوطها، واقترب من رأسها وحاول رصد تنفسها ورؤية وتفحص عينيها.

ويظهر في الفيديو قيام الطير بمراقبة المرأة باهتمام كبير من أعلى طاولة المطبخ وإمعان النظر وتفحص المرأة من بعيد، ليقرر بعد ذلك الطيران والهبوط وتفقد وجه المرأة، حيث اقترب من الأنف والعين وحاول معرفة حالتها الصحية، ليكتشف لاحقا أن صديقته على قيد الحياة، وربما ليشكر الله على أنها ستقدم له وجبة غنية من الحبوب أيضا.